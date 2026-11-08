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Въпреки победата на ЦСКА във Вечното дерби: Валентин Илиев отново скочи на съдиите

08 ноември 2026, 19:50 часа 791 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Въпреки победата на ЦСКА във Вечното дерби: Валентин Илиев отново скочи на съдиите

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев говори след края на Вечното дерби. "Армейците" постигнаха категоричен успех с 3:0 над Левски на Националния стадион "Васил Левски". Попадения на Макс Ебонг и Йоанис Питас през първото полувреме и Жан-Филип Гбамен през втората донесоха успеха на тима на Маркус Гиздол. По този начин ЦСКА излезе на върха в класирането в Първа лига с актив от 34 точки - с две повече от "сините".

Илиев след успеха на ЦСКА във Вечното дерби

Илиев похвали футболистите за победата и за пореден път обърна специално внимание за съдийството. Според него нападателят на Левски Мустафа Сангаре  трябвало да бъде изгонен: "Поздравявам отбора за изключителния характер, също така и треньорския щаб. Много добре изигран мач. Отборът показва изключително голям характер, въпреки че е принуден да се бори не само срещу отбора на Левски. Не намеквам нищо, а директно го казвам. Докато не оставим два отбора да се надиграват, а искаме съдиите да са фактори на терена, българският футбол трудно ще търпи развитие. Много критики получавам, но мисля, че трябва да искаме българският футбол да се развива, а не да си пречим."

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"Няма значение в случая това, че сме победили. Има втори жълт и червен картон на Сангаре, мога да изредя и още, но не искам да влизам в детайли, защото не ми е това целта. Най-добронамерено го казвам, че искам футболът да се развива. Ще бъде много по-хубаво да си помагаме взаимно, нямам предвид да се толерира единият или другият отбор, а всички ние да си помагаме и всички отбори да се развиват. За това мечтая", продължи Илиев.

Валентин Илиев

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"Това, че допускат грешки е човешко, но вече стават прекалено много, и това в едната страна. Идеята е не да се критикуваме, а да не си пречим. Не ми е целта да чакам да свърши мачът и да идвам да говоря за съдии, дори не искам да го правя. Това, че сме лидери и победихме конкурентите, не означава, че когато грешките са в наш ущърб, трябва да мълчим. Каквито и ходове да имаме, те ще излизат официално от клуба", каза още той по темата, след което анализира представянето на тима:

"ЦСКА спечели с изключителен характер след тежък мач в евротурнирите, тежко пътуване, знам в колко часа сме се прибрали и колко ни костваше да възстановим футболистите. Поздравявам медицинския и треньорския щаб. Това, което показаха момчетата като характер, шапка им свалям. ЦСКА всеки мач се бори за победа. Има много мачове, за да говорим отсега за титла. Първенството е дълго, уважаваме всички съперници, излизаме да показваме това, което показахме днес като минимум. Чака ни дълъг и трънлив път, няма време за отпускането. Щом така е направен календарът, значи моментът е удобен. Ние винаги сме се съобразявали, така ще бъде и сега."

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ЦСКА Левски Валентин Илиев Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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