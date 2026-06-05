Ненужен в ЦСКА може да заиграе на стадиона, на който Турция наказа България

ЦСКА спечели Купата на България, като освен трофея си осигури и място в предварителните квалификационни кръгове на Лига Европа. За да се подсилят максимално, “армейците“ ще трябва да направят добра лятна селекция, с която да са по-конкурентни както в България, така и в европейските клубни турнири. Но за целта ще трябва да се отърват от ненужните си футболисти. Според турския журналист Салим Манав клубът от южната ни съседка Бурсаспор е отправил оферта към ЦСКА за Матиас Феатон.

Матиас Фаетон има договор с ЦСКА до 2027 г.

Матиас Феатон се присъедини към ЦСКА от френския Гренобъл през лятото на 2023 г. срещу солидна сума – 1.6 милиона евро. Меко казано, крилото не си заслужи парите, които бяха дадени за него. За “червените“ той записа 68 мача, в които вкара 10 гола и даде 10 асистенции. През сезон 2025/26 той игра в швейцарския Цюрих, където в 27 мача вкара 8 гола и даде 1 асистенция. Договорът на Феатон с ЦСКА изтича през лятото на 2027 г., така че от клуба ще имат възможност да го продадат, а не да го изгубят като свободен агент.

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Бурсаспор е изпратил оферта на ЦСКА за Фаетон

Според източника турският клуб Бурсаспор има интерес и е изпратил оферта към ЦСКА за Матиас Фаетон. Сделката изглежда доста вероятно да се случи, тъй като крилото не е играло за ЦСКА повече от година и не влиза в плановете на Христо Янев. През сезон 2025/26 Бурсаспор си спечели промоция във второто ниво на турския футбол. Източникът не споменава на каква сума възлиза офертата, която е изпратена към ЦСКА. Според специализирания сайт “transfermarkt“ Фаетон е оценен на 1.5 милиона евро, но едва ли “червените“ ще искат такава сума, за да го продадат.

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