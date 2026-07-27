Дни преди реванша с Карабах: ЦСКА отново разочарова, но успя да обърне Ботев Пловдив и взе първи три точки в елита!

ЦСКА взе първа победа в родния шампионат, след като обърна Ботев Пловдив в двубой от втория кръг на Първа лига. Срещата между двата тима завърши при резултат 3:2 за „армейците“. Домакините от София губеха в резултата до 41-ата минута, но успяха да вземат трите точки с голове на Йоанис Питас и Жоел Цварц, който се разписа на два пъти. Точни за гостите бяха Карлос Алгара и Асен Чандъров.

Ботев доминира преди почивката

Ботев Пловдив бе по-добрият отбор на терена през първата част, като още в 11-ата минута „канарчетата“ бяха близо до гол, но Окох не успя да засече отлично подаване на Хайн във вратата на Лапоухов. ЦСКА опита да отговори с удар на Макс Ебонг, който обаче мина покрай вратата на гостите. В средата на полувремето Ботев бе на сантиметри от първо попадение, но изстрел на Меоти срещна десния страничен стълб на Лапоухов. Само 60 секунди по-късно стражът на ЦСКА трябваше да спасява тима си от гол, след като Окох остана очи в очи с него, но беларуският национал показа страхотен рефлекс и спаси.

Гостите продължиха да натискат домакините и Калу стигна до две добри положения, но не съумя да ги реализира. В крайна сметка Ботев поведе в 38-ата минута, когато Карлос Алгара се възползва от разбъркване в наказателното поле на „червените“ и прати топката в мрежата. ЦСКА успя бързо да се съвземе и изравни малко преди края на редовното време на първата част. Точен бе Жоел Цварц, който се разписа с удар от границата на пенала. Това бе негов първи гол в официален двубой за „армейците“. До края на частта тимът на Христо Янев стигна до нови два шанса за гол, но Родригес и Цварц не успяха да преодолеят Даниел Наумов.

ЦСКА опита да натисне „канарчетата“, но безуспешно

В началото на второто полувреме ЦСКА опита да натисне съперника си, като на два пъти застраши вратата на Даниел Наумов с удари на Жоел Цварц и Бруно Жордао. Стражът на гостите обаче бе на мястото си и спаси „канарчетата“. Около четвърт час преди края на редовното време на втората част „армейците“ пропуснаха отлична възможност за гол. Питас навлезе в наказателното поле на пловдивчани и намери Лео Перейра около точката за изпълнение на дузпа. Ударът на бразилеца обаче мина високо над напречната греда.

Секунди преди края на редовното време на мача ЦСКА направи пълен обрат. Цварц се оказа на добра позиция в наказателното поле и матира Даниел Наумов. Попадението принуди Ботев да се отвори, а от това се възползва Йоанис Питас, който в 92-ата минута се разписа за 3:1. Малко по-късно „жълто-черните“ стигнаха до почетен гол, който бе дело на Лукас Араужо.

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