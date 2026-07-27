Най-важните новини за деня: 27 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 юли 2026 г.

ИЛИЯНА ЙОТОВА ХВЪРЛИ ТОПКАТА В ДВОРА НА РАДЕВ: АРМАН БАБИКЯН В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Тя имаше най-малка нужда да се кандидатира първа, защото е абсолютно известна, титуляр е на поста. Нямаше никаква необходимост най-рано да се включва в борбата, освен една - да накара двоумящия се Румен Радев да я подкрепи. Защото до този момент видима подкрепа от страна на Прогресивна България нямаше. Това каза журналистът и ПР експерт Арман Бабикян в предаването "Студио Actualno" по повод официалното изявление на президента Илияна Йотова, че ще се кандидатира за поста на предстоящите президентски избори.

ЛАВИРАНЕ, КОЕТО ЧЕСТО ВОДИ ДО ЗАДЪНЕН ИЗХОД: ЧАВДАР СТЕФАНОВ ЗА ПОЛИТИКАТА НА РАДЕВ КЪМ УКРАЙНА (ВИДЕО)

“Лавиране в многопластовост, което често води до задънен изход“. Така в предаването Студио Actualno определи политиката на премиера Румен Радев към Украйна журналистът и международен анализатор Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Москва: “В този смисъл от нашата външна политика може да се иска да бъде по-стабилна. А тя не е стабилна в момента. С малки изключения. Но ако говорим за Коалицията на желаещите, то е, като да приведем един пример от нашата действителност. При президентски избори кандидатът да си инициира комитет само в София, този комитет да бъде само в София, да стои само в София, да не ходи по страната и оттук по телевизии и социални мрежи да командва какво да правят и за кого да гласуват.

ТАНКЕР ОТ РУСКИЯ "СЕНЧЕСТ ФЛОТ" ЗАМЪРСЯВА ЧЕРНОМОРИЕТО НИ С НЕФТ: САТЕЛИТНИ СНИМКИ ГО ДОКАЗВАТ, А ЗА ВЛАСТИТЕ ТЕЧ НЯМА

Сателитен анализ на „Грийнпийс“ – България установи десетки нефтени петна в непосредствена близост до санкционирания танкер „Кайрос“, част от руския "сенчест флот", който от месеци е закотвен пред пристанището на Бургас. Наблюденията показват повтарящ се модел на замърсяване в периода от края на април до края на юли 2026 г. и пораждат сериозни съмнения, че корабът е източник на многократно замърсяване с нефтопродукти в Черно море – въпреки твърденията на властите, че такова няма.

БЪЛГАРСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ: ЧУЖДИ СИЛИ СА РАБОТИЛИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ

Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) говори за външно влияние и активност на глобални и регионални фактори в ущърб на интересите на България в региона на Балканите през 2025 г. Оценките са в контекста на глобалната среда на сигурност през 2025 г., която според българската служба се отличава с продължаващо геополитическо съперничество и нестабилност. Политиката на страните от региона на Балканите към България и проблематиката на Западните Балкани са сред фокуса на разузнавателна работа на българското разузнаване наред с войната в Украйна, кризисните процеси в Близкия изток и други.

ПРИТИСНАТ ДО СТЕНАТА, ПУТИН ПАК ИЗЛЕЗЕ СРЕД ХОРАТА: КАКВО НИ КАЗВА ТАЗИ НЕОТМЕНИМА ТЕНДЕНЦИЯ? (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин отново е започнал да се появява публично със същия ритъм, както след бунта на вече покойния ръководител на частната военна компания "Вагнер" Евгений Пригожин през 2023, след смъртта на опозиционера Алексей Навални в наказателна колония в Харп в началото на 2024 г. и след нахлуването на украинските сили в руската Курска област. Тенденцията около така важните събития забеляза независимият руски медиен канал „Агентство“.

ИРАН ПАК ПРЕДУПРЕДИ БЪЛГАРИЯ, РАДЕВ СЪБРА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Премиерът Румен Радев събра на работна среща министрите с ресор сигурност, ръководителите на специалните служби и представители на армията на фона на напрежението около решението България да приеме американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер" и отправените от Иран предупреждения към страната.

ЛУДОСТТА НА ЛИДЕРИТЕ: ВЪЗРАСТОВИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОБЪРКВАТ СВЕТА

Световният елит старее. Съединените щати, водени от 80-годишния Доналд Тръмп, и Израел, воден от 76-годишния Бенямин Нетаняху, убиха върховния лидер на Иран Али Хаменей, който беше на 86 години. Лидерството в много могъщи държави е съсредоточено в ръцете на хора над 70 години: 73-годишните Си Дзинпин и Владимир Путин, 72-годишният Реджеп Тайип Ердоган. Никой от тях не може да се сравни с най-възрастния лидер, 93-годишния Пол Бия, който управлява Камерун от 1982 г., но е забележимо: лидерите по света остаряват.