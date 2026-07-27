След боя, който отнесе от Апоел: Лудогорец удари Дунав и загря за реванша в Лигата на конференциите

Лудогорец победи Дунав Русе като гост в мач от втория кръг на родната Първа лига. „Орлите“ се наложиха над новака в елита с 2:0, а попаденията бяха дело на Бърнард Текпетей и Руан Крус, които се разписаха във всяко едно от полувремената. По този начин разградчани загряха за предстоящия реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу Апоел Тел Авив. Както е известно, първата среща завърши при резултат 2:0 за израелците. Ответният двубой е насрочен за четвъртък, 30 юни и ще се състои на стадион „Хювефарма Арена“.

Лудогорец бе по-добрият тим на терена

Лудогорец стартира по-активно срещата и поведе още в 14-ата минута. Салидо намери Текпетей в наказателното поле на Дунав и той с глава прехвърли стража на домакините за 1:0. В средата на полувремето „драконите“ бяха много близо до изравнително попадение. Ударът на Бойчев обаче мина покрай вратата. До края на първата част разградчани стигнаха до още две добри положения, които бяха пропуснати от Руан Крус и Петър Станич.

Текпетей изигра много силен мач за разградчани

Втората част също започна с натиск на Лудогорец. Само 120 секунди след подновяването на играха „орлите“ реализираха втори гол. Той бе дело на Руан Крус, който се възползва от отлично подаване на Бърнард Текпетей. До края на двубоя повече попадения не паднаха и така разградчани се поздравиха с успеха с 2:0 и трите точки.

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