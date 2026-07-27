Защо руснаците са толкова уплашени от Драпатий: Генералът, който отговаря за 3 минути

В Русия се вдигна много шум след новината за смяната на украинския главнокомандващ - както знаем на мястото на генерал-полковник Олександър Сирски бе назначен генерал-майор Михайло Драпатий. Защо руснаците са неприятно изненадани от тази промяна и с какво се отличава 43-годишният Драпатий пояснява военният анализатор от групата "Информационна съпротива" Олександър Коваленко.

Драпатий е от новото поколение военни командири. За разлика от Сирски, той се придържа към съвсем различна концепция за водене на война - с висока динамика и голяма адаптивност на военните действия, казва експертът пред "Главред".

Сирски също беше професионален генерал. Той бе отличен военачалник и на него се дължат много от успехите на украинските въоръжени сили по време на контраофанзивните операции през 2022 г. и отблъскването на руснаците от Киев. Но той е по-консервативен военен, от старата школа. Макар да приема промените, го прави трудно и понякога, когато се вземат решения от Генералния щаб за промени, той трябва буквално да се пречупи, за да се съгласи, казва експертът.

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Михайло Драпатий е по-гъвкав и отворен към съвременния начин за водене на война. Не е тайна, че той работеше много добре в екип с бившия министър на отбраната Михайло Федоров. И обратното - Сирски така и не успя да се сработи с Федоров.

Фактът, че Драпатий е фокусиран върху иновациите във войната, сериозно разтревожи руснаците, посочва Коваленко. Самите руснаци имат много консервативна система на централизирано военно командване. Те имат съвсем малко отделни военни подразделения, които използват съвременни тактически нововъведения. Всъщност най-успешното им такова подразделение е спезиализираната военна част "Рубикон", която използва безпилотни системи. Но важната разлика е, че тази елитна част се ръководи не от началника на руския Генерален щаб Валерий Герасимов, а от ФСБ, и именно това позволява там да бъдат въвеждани някакви иновации. Що се отнася до руската армия, това е много затворена система, в която практически няма развитие, посочва Коваленко. Дори младите руски офицери са част от старата консервативна система и там няма шанс за промяна.

Впрочем трябва да се отбележи, че предаването на поста главнокомандващ в Украйна стана по този начин - вижте на снимката по-долу. И това е много показателно както за самия Сирски, така и за духа, който цари в украинските въоръжени сили като цяло:

Снимка: Телеграм

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Комуникацията ми с Драпатий е някаква фантастика

Показателно е и какво мислят за Драпатий украински военнослужещи. Ето какво например каза в интервю за "Канал 24" командирът на батальона за безпилотни летателни апарати "Ахил" от 92-ра отделна щурмова бригада Юрий Федоренко:

"Когато научих, че Драпатий е един от водещите генерали на Украйна, придобих вяра в съвременната украинска армия. Това е армия, в която генералите слушат войниците си, грижат се за тях и планират операции, за да сведат до минимум загубите."

И още:

"Той отговаря максимум за 3 минути. Понякога, ако е на съвещание, може да отговори до половин час. Но кълна се, никога не се е случвало да съм се обърнал към него за нещо и той да не ми отговори. И когато говоря с други командири, казвам: "Слушайте, да би не аз да съм му любимец?". А те ми казват: "Не, братко, успокой се. Такъв е с всички." И така е с всички, с които съм говорил на тази тема. Когато отиваш при него с доклад, с някаква инициатива, той изслушва, тук-там прави някакви леки корекции, след това получавате подпис и печат – и идеята се реализира. Така че това как аз комуникирам с него - това е просто някаква фантастика. Както казах, аз нямам кумири, но се опитвам да взема най-доброто от него. Но на мен не винаги ми се получава да отговоря на всички."

Юрий Федоренко. Снимка: Wikipedia