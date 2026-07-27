Цветомир Найденов не пропусна да закачи ЦСКА след рокадата с Валентин Илиев

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов използва личния си профил във Фейсбук, за да коментира рокадите по високите етажи в ЦСКА. Днес от стадион "Българска армия" обявиха, че Валентин Илиев е повишен на позицията спортен директор на клуба, докато Бойко Величков ще отговаря за Академия ЦСКА. Новината бе приета с преобладаващо негативни реакции сред феновете на ЦСКА, тъй като не се вижда логика в назначението на Илиев за спортен директор.

Цветомир Найденов за повишението на Вальо Илиев: Странни работи стават в Приполенд

Част от феновете не одобряват това, че Валентин Илиев, който присъства на учредяването на ЦСКА 1948, а после бе и треньор на този отбор, сега ще бъде спортен директор на ЦСКА. Освен това той няма опит на такава длъжност, като мнозина смятат, че подобно назначение не отговаря на финансовите възможности и амбиции на клуба. Назначението изглежда изключително сериозно - от треньор на дубъла до спортен директор, който на практика се явява шеф на всички треньори в клуба.

"Странни работи стават в Приполенд...", написа Цветомир Найденов във Фейсбук, публикувайки снимка с Валентин Илиев от съвместната им работа в ЦСКА 1948. Същата снимка обиколи социалните мрежи от фенове на ЦСКА, които негодуват и срещу изказването на клуба, че "с прословутия си дух, амбиция за успех, принципност и професионализъм, Валентин Илиев ще успее да повиши още повече нивото на представяне на червения тим".

Малко по-късно Найденов качи във Фейсбук и колаж, че след Литекс от ЦСКА са започнали да припознават и хора, работили в ЦСКА 1948, като добави коментар: "Любимото ми".