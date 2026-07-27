Прогноза за времето - 28 юли 2026 г. (вторник)

През нощта облачността над страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде слънчево. След обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина - временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, в София – около 31°.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Кратки валежи в планините

Преди обяд над планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачността. На изолирани места главно в масивите от Западна България ще превали краткотрайно. Ще духа до силен, по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 17°.

Предимно слънчево по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има около и след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, след обяд – от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ