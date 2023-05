Новак в Чемпиъншип иска нападател на ЦСКА

Ипсуич спечели промоция в Чемпиъншип, след като завърши на второ място в третото ниво на английския футбол – Лига 1. Поради тази причина ръководството на бившия тим на Бончо Генчев стяга здрава селекция за новия сезон. Желанието на шефовете е отборът да запази мястото си в Чемпиъншип и след края на следващия сезон.

Ipswich Town looking at Colombian striker Brayan Moreno of CSKA Sofia. 23 year old has scored 9 goals in 28 appearances this season after making the switch to Bulgaria from Colombian side Atletico Huila. #ITFC #CSKASofia pic.twitter.com/tR0aEUvuSd