ЦСКА отказа 1,5 млн. евро за колумбиец

Браян Морено се представя много силно с екипа на ЦСКА от началото на сезона, въпреки че по-често се появява в игра от пейката. През настоящата кампания офанзивният футболист е взел участие в общо 26 мача на тима във всички турнири. В тях той се е отчел с 9 попадения и е подал за още две.

Именно добрите му игри са привлекли погледа на последния в руското първенство – Торпедо Москва. Тимът всячески се опитва да привлече качествени футболисти, които да му помогнат да се спаси от изпадане. Затова и шефовете на клуба са предложили 1,5 милиона евро за правата на Морено.

As @LigaTV reports, Torpedo weren’t able to agree with CSKA Sofia on striker Brayan Moreno. The Bulgarian club demanded €2,5m while the Black&Whites only offered to pay €1,5m. pic.twitter.com/ojuP43CCAO