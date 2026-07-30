"Продължаваме промяната" организират протести срещу Радев наесен, търсят дарения (СНИМКИ)

"Йотова отказа. Сега сме ние" - с този призив от "Продължаваме промяната" информират своите абонати за имейл бюлетина им с новини от формацията, че ще организират протести наесен срещу правителството на Румен Радев.

"Днес президентът Йотова отказа да наложи вето. Това беше последната институционална възможност бюджетът да бъде върнат за ново обсъждане. От рубриката "Полезни съвети": прецакай Гълъба. Ако винетката ти изтича скоро, купи я сега и спести. Разликата можеш да дариш за протестите през есента", пишат от ПП и представят видео на депутата Венко Сабрутев, който съветва всички притежатели на автомобили с изтичащи винетки в рамките на следващия месец да побързат с покупката на нова винетка до края на юли, т.е. преди влизането в сила на увеличението с 30% на цената.

"Това правителство е вредно за България. Решенията му увеличават зависимостта от властта, натоварват гражданите и бизнеса и отлагат реформите, от които страната има спешна нужда. Следващата ни стъпка е да атакуваме бюджета пред Конституционния съд", припомнят от партията на Асен Василев.

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Площадите да се готвят

"През есента ще защитим позицията си и на площада", пишат още от опозиционната формация и разкриват, че вече подготвят протести в цялата страна.

"За да бъдат силни, добре организирани и да достигнат до повече хора, имаме нужда от твоята подкрепа. Всяко дарение ни помага да изградим кампанията, да организираме хората на място и да променим посоката. Дари днес. Помогни ни да организираме протестите през есента", зоват от ПП.

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