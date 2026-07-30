Според ново проучване кабинетът "Радев" е неподготвен и се проваля, но рейтингът на премиера крепи властта

Според повечето българи мерките на правителството по отношение на най-големите проблеми пред страната са крайно неефективни, а мнозинството е на мнение, че кабинетът не е достатъчно подготвен. Въпреки това, засега сравнително високият личен рейтинг на Румен Радев компенсира скептицизма към правителството.

Това са изводите от социологическо проучване на "Алфа Рисърч", проведено малко преди изтичането на 100-те дни на кабинета "Радев", от периода 17-23 юли като част от регулярния мониторинг на агенцията, което изследва доверието в правителството относно 100 дни след поемането на властта.

Според данните оценката за правителството е положителна за 42% от българите и отрицателна за 33% от тях. Положително оценяват Радев като премиер пък 48% от запитаните, а 31% го оценяват отрицателно.

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Личният рейтинг компенсира правителствения

"Правителството влиза в 100-те дни с положителен баланс в оценките за своята дейност, което все пак е един позитив. Влиза и с един висок дял на лично доверие към премиера. Виждаме по-висок рейтинг на премиера, отколкото на правителството", заяви Боряна Димитрова, социолог от "Алфа Рисърч".

"Има обаче доста сериозна поляризация в оценките за правителството, което значи, че няма обществен консенсус за начина, по който правителството действа през първите 100 дни. Това е важно, защото преди малко повече от 3 месеца това правителство спечели пълно мнозинство и на неговия фон тази поляризация вече е един сериозен риск", допълни тя.

"Високото одобрение към премиера засега компенсира критиките към правителството. Това ще е така до момента, в който преобладаващият позитивен баланс на правителството се крепи на личния рейтинг. Но в един следващ момент самият му личен рейтинг ще зависи от дейността на правителството", поясни социологът.

Източник: БГНЕС

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Според българите правителството не се справя

По думите на Димитрова има разделение по оценката на управлението.

Най-висок процент - 33%, смятат, че управлението е недостатъчно подготвено, а 25% директно заявяват, че властта не се справя. Едва 32% са на мнение, че Радев управлява компетентно и ефективно. По отношение на съдебната власт 50,9% считат мерките на кабинета за неефективни срещу само 15% одобрение.

"Хората признават, че има наследени проблеми, но първо, това не може да е универсално оправдание, и второ, очакват властта да поеме отговорност", коментира Димитрова.

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Според анкетираните българи има и огромен проблем с ефективността на управленските политики. По отношение на цените цели 80,8% виждат проблеми, при борбата с корупцията - 72,2% виждат проблеми, както и 69,2% - в здравеопазването и 58,9% в пътната безопасност. При публичните финанси скептичните оценки са 37,1% срещу едва 7% оптимизъм. Тези резултати отразяват дела на хората, които виждат или не виждат ефективност в мерките, прилагани от правителството.

"Властта продължава да бъде политически силна, но нейната слабост не е политическата й сила, защото има мнозинство. Нейната уязвимост е начинът, по който действа и конкретните мерки, които предлага. Ахилесовата пета на правителството са мерките за справяне с конкретни проблеми", категорична е Димитрова.

Борисов втори по доверие след Радев

Радев остава най-одобряваният партиен лидер. Той има 47% доверие срещу 31% недоверие. Втори след бившия президент е Бойко Борисов с 16% доверие срещу 64% недоверие.

Трети е Асен Василев с 14,1% доверие и 68% недоверие, четвърти - Костадин Костадинов с 14% доверие срещу 67% недоверие, а пети - Ивайло Мирчев с 13,8% доверие срещу 57% недоверие. Най-голямо е недоверието към Делян Пеевски - 85%.