Кабинетът "Радев":

Опасните инфекции: Невидимата заплаха зад климатичните промени

30 юли 2026, 23:23 часа 1098 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Опасните инфекции: Невидимата заплаха зад климатичните промени

Рискът от инфекциозни заболявания нараства на фона на по-дългите и по-топли летни периоди в Европа, предупреди Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Агенцията призова за по-тясно сътрудничество между държавите и различните сектори. „Докато настоящите горещи вълни привличат вниманието, именно постоянно по-високите температури за по-дълъг период създават условия за разпространението на множество инфекции“, заяви ECDC.

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Сред основните рискове, които центърът наблюдава, са хранителните заболявания, инфекциите, пренасяни от комари и кърлежи, както и вибриозата. По-високите температури ускоряват развитието на бактерии в храните, което увеличава риска от хранителни инфекции. Експертите препоръчват добра хигиена, измиване на плодовете и зеленчуците, отделно съхранение на сурови и сготвени продукти и правилно охлаждане.

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Заболяванията, пренасяни от комари, също се разширяват в Европа заради по-топлите и влажни сезони. Сред нарастващите заплахи са денга, чикунгуня и вирусът Западен Нил, като тази година случаи са отчетени в Гърция, Италия, Северна Македония, Румъния и Испания. ECDC препоръчва използване на репеленти, защитно облекло, комарници и премахване на застояла вода около домовете, където комарите се размножават.

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Кърлежите остават друг сериозен летен риск, тъй като могат да пренасят заболявания като лаймска болест и кърлежов енцефалит. Сред мерките за защита са носене на дълги дрехи при престой сред природата и проверка за кърлежи след разходки. 

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Агенцията предупреждава и за инфекции, причинени от бактерии Vibrio, известни като "месоядните бактерия", които се развиват в по-топли води. Макар случаите в Европа да са редки, някои северни държави по Балтийското крайбрежие отчитат увеличение през последните години, особено след продължителни горещи вълни. ECDC посочва, че климатичните промени създават условия за по-често разпространение на тези заболявания и изискват дългосрочна координация между здравните, екологичните и ветеринарните служби, предава БГНЕС. 

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Жега Инфекции затопляне климатични промени
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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