Кабинетът "Радев":

Обедняваме ли и ще има ли скок на данъците: Социалният министър открехна вратата за Бюджет 2027

30 юли 2026, 8:31 часа 1857 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Обедняваме ли и ще има ли скок на данъците: Социалният министър открехна вратата за Бюджет 2027

Това, което се опитахме с Бюджет 2026 да направим и това, което предстои да изпълним в подготовката за Бюджет 2027 е да бъдат гарантирани доходите за най-уязвимите групи, да бъдат запазени, увеличени и да посрещнат новите предизвикателства. Данъците няма да бъдат вдигани. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. Още: Управляващите допускат обезщетението за майките, връщащи се по-рано на работа, да е около 75%

Наталия Ефремова изтъкна още, че се обмисля преглед на майчинството, като един от елементите е въпросният стимул при връщане на работа и може да бъде по-висок в Бюджет 2027. Обмисля се и втората година фиксираният размер на майчинството да бъде по-висок от сегашния. 

"Аз ще бъдат министърът, който ще предложи движение на майчинството нагоре. Жените са една сила, която да бъде в състояние да се върне на работа", категорична бе Ефремова. 

Удря ли ни Бюджет 2026?

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Снимка: iStock

По думите ѝ има много мерки, които могат да бъдат предприети, за да бъде повишена приходната част на бюджета. Един такъв пример е толкова коментираната мярка например с 4-часовите договори и това, което властта иска да направи - изравняване на осигурителния с трудовия стаж, обясни Ефремова. И увери, че няма директен удар, а директна защита за хората, които си знаят правата. 

Социалният министър уточни, че работата на намалено работно време не може да се твърди, че е само за уязвими групи катао форма на наемане на работа. 

Наталия Ефремова бе категорична, че не е вярна интерпретацията, че Бюджет 2026 е противоконституционен. 

Тя добави, че новата формула за изчисляване на минималната работна заплата трябва да бъде направена със социалните партньори - синдикати и бизнес. "Достигнатото ниво на минималната работна заплата няма как да бъде по-малко от 620 евро, а ще бъде над нея за следващата година", гарантира социалният министър. 

Ефремова е сигурна, че МТСП ще стигне до нова формула за изчисляване на работната заплата още през следващата година. 

Още: Увеличение на майчинските - да, но не сега: Социалният министър остави вратата отворена

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Антон Иванов Редактор
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