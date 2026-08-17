Кабинетът "Радев":

Преди 4 години подписа с Барселона, а днес е спряган за трансфер в ЦСКА

17 август 2026, 22:40 часа 698 прочитания 0 коментара

Ръководството на ЦСКА продължава активната си работа по лятната селекция. До момента "армейците" се подсилиха с петима нови футболисти. Става въпрос за Каталин Иту, Жоел Цварц, Тамиму Уори, Жан-Филип Гбамен и Стефано Сенси. Междувременно шестима играчи напуснаха клуба. След последния мач на тима спортният директор Валентин Илиев разкри, че ЦСКА не е приключил с трансферите през настоящия летен прозорец. Часове по-късно се разпространи новина за следващата цел в Борисовата градина.

ЦСКА набеляза халф на Фенербахче

Според информация на журналиста Руди Галети, столичният клуб е отправил оферта към турския Фенербахче. От ЦСКА са набелязали халфа Емре Демир. Интерес към 22-годишния футболист от други клубове не липсва. Той е в полезрението на Аланияспор, Лугано, Динамо Загреб и Залцбург. В информацията се сочи, обаче, че на този етап само "армейците" са отправили реална оферта за правата на турския талант.

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Визитката на Емре Демир

Емре Демир привлече вниманието на редица клубове, въпреки че все още няма нито един мач за Фенербахче. Той е юноша на Кайзериспор, като през лятото на 2022 година Барселона плати 2 милиона евро за правата му. Престоят на турския халф на "Камп Ноу" не премина по план, като той не успя да се наложи дори във втория отбор на каталунците и бе върнат в родината му. Демир премина като свободен трансфер при "фенерите". Разочароващ старта на "Шюкрю Сарачоглу" предшества няколко престоя под наем в Самсунспор, Юмраниеспор и Сакарияспор. Сега той се завърна при "фенерите", но по всичко изглежда, че не попада в плановете на треньора. Договорът на Емре Демир с Фенербахче изтича през следващото лято, но по всяка вероятност той ще напусне още през настоящия трансферен прозорец.

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ЦСКА Фенербахче
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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