Преди 4 години подписа с Барселона, а днес е спряган за трансфер в ЦСКА

Ръководството на ЦСКА продължава активната си работа по лятната селекция. До момента "армейците" се подсилиха с петима нови футболисти. Става въпрос за Каталин Иту, Жоел Цварц, Тамиму Уори, Жан-Филип Гбамен и Стефано Сенси. Междувременно шестима играчи напуснаха клуба. След последния мач на тима спортният директор Валентин Илиев разкри, че ЦСКА не е приключил с трансферите през настоящия летен прозорец. Часове по-късно се разпространи новина за следващата цел в Борисовата градина.

ЦСКА набеляза халф на Фенербахче

Според информация на журналиста Руди Галети, столичният клуб е отправил оферта към турския Фенербахче. От ЦСКА са набелязали халфа Емре Демир. Интерес към 22-годишния футболист от други клубове не липсва. Той е в полезрението на Аланияспор, Лугано, Динамо Загреб и Залцбург. В информацията се сочи, обаче, че на този етап само "армейците" са отправили реална оферта за правата на турския талант.

ОЩЕ: БФС изпълни желание на ЦСКА с оглед на европейското им участие

🚨🔥 EXCL | CSKA Sofia, Alanyaspor, Lugano, Dinamo Zagreb and RB Salzburg are all tracking Emre Demir.



The Bulgarian club already made an offer for the 22yo Fenerbahçe attacking midfielder, while other sides remain firmly in the race.



All the details ▶️ https://t.co/yc3ToqcJPV pic.twitter.com/Ute4mPuH4F — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 17, 2026

Визитката на Емре Демир

Емре Демир привлече вниманието на редица клубове, въпреки че все още няма нито един мач за Фенербахче. Той е юноша на Кайзериспор, като през лятото на 2022 година Барселона плати 2 милиона евро за правата му. Престоят на турския халф на "Камп Ноу" не премина по план, като той не успя да се наложи дори във втория отбор на каталунците и бе върнат в родината му. Демир премина като свободен трансфер при "фенерите". Разочароващ старта на "Шюкрю Сарачоглу" предшества няколко престоя под наем в Самсунспор, Юмраниеспор и Сакарияспор. Сега той се завърна при "фенерите", но по всичко изглежда, че не попада в плановете на треньора. Договорът на Емре Демир с Фенербахче изтича през следващото лято, но по всяка вероятност той ще напусне още през настоящия трансферен прозорец.

ОЩЕ: Часове преди сблъсъка с ЦСКА: ОФИ Крит привлече защитник на Байер Леверкузен!