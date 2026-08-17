"Хулио Веласкес превърна Левски в голям европейски отбор"

Българският шампион Левски ще се изправи срещу АЕК Атина в битка за място в групите на Шампионска лига. "Сините" посрещат гръцкия първенец в първия плейофен двубой на Националния стадион "Васил Левски". Срещата ще се изиграе във вторник, 18 август, с начален час 22:00 българско време. Часове преди двата тима да излязат на терена, бившият играч на Левски Станислав Костов коментира шансовете на бившия си тим в специално интервю пред Sportal.bg.

Костов оцени високо работата на Веласкес на "Герена"

Костов не подценява съперника, но все пак вярва, че Левски ще продължи напред. Още след победата над Университатя във втория предварителен кръг той заяви, че "сините" играят като тим, който заслужава място в основната фаза на най-елитната клубна надпревара. Според него Хулио Веласкес има основен принос към това Левски да изглежда като голям европейски отбор: "Левски играе като голям европейски отбор. Надиграва се с отлични отбори и показва, че наистина е много силен. Доста хора подценяват Левски, но този тим наистина е силен и тепърва ще го показва. Ще се види още в мачовете с АЕК", каза Костов пред Sportal.bg., след което продължи:

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"Хулио Веласкес промени Левски и качи клуба на друго ниво, а това е видно. Зад гърба му са Наско Сираков и Даниел Боримиров, което е много важно, но Хулио Веласкес определено промени отбора. Вижда се, че Левски е добре организиран, играе изключително стабилно в защита, държи топката и прави невероятни преходи в атака, което кара противника да изглежда изключително притеснен. Левски просто е добър отбор и това кара другите в Шампионска лига да се съобразяват с него и да подхождат дефанзивно."

Бившият голмайстор на "Герена" вярва, че Хулио Веласкес има план и изрази надежда, че футболистите ще успеят да го изпълнят успешно. Накрая той даде своята прогноза за мача на Националния стадион "Васил Левски" в София. Той предрече минимален успех с 1:0 за Левски.

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