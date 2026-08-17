Кабинетът "Радев":

БФС изпълни желание на ЦСКА с оглед на европейското им участие

17 август 2026, 20:26 часа 907 прочитания 0 коментара

Столичният гранд ЦСКА продължава участието си в Европа, а това изисква "жертви" в първенството. "Армейците" ще се изправят срещу ОФИ Крит в плейофите за влизане в Лига Европа. Ако те успеят да преодолеят този съперник, ще се класират в груповата фаза на втория по сила клубен турнир. Ако обаче се спънат на последното стъпало, те ще играят в основния етап на Лигата на конференциите.

ЦСКА размести програмата си заради ОФИ Крит

Първият мач с ОФИ Крит ще се изиграе в четвъртък, 20 август, а реваншът в София е седмица по-късно, на 27 август. Предвид европейските си ангажименти, от Борисовата градина предприеха извънредни мерки. Двубоят от шестия кръг в Първа лига между Локомотив София и ЦСКА ще се проведе на 23 август от 21:15 часа вместо ден по-късно, съобщават от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Решението е по искане на "армейците". По тази причина срещата между Локомотив Пловдив и Арда Кърджали, предвидена за 23 август, ще се изиграе на мястото на ЦСКА - Локо София.

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ЦСКА 2026

Позицията на БФС: 

Ето какво гласи решението на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз от 17 август 2026 година: "По искане на ПФК ЦСКА София и съгласие на Нова Броудкастинг груп и на основание чл. 44, ал. 1, б. "а", предложение 3, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС, срещата от шести кръг от Първа лига (efbet лига), между отборите на ПФК Локомотив София и ПФК ЦСКА София, ще се играе на 23 август (неделя) от 21:15 часа, вместо на 24 август. По предложение на Нова Броудкастинг груп и съгласие на двата клуба, срещата от шести кръг от Първа лига (efbet лига), между отборите на ПФК Локомотив Пловдив и ПФК Арда Кърджали, ще се играе на 24 август от 21:15 часа, вместо на 23 август."

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ЦСКА Локомотив София Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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