Часове преди сблъсъка с ЦСКА: ОФИ Крит привлече защитник на Байер Леверкузен!

ОФИ Крит привлече 17-годишния Костас Пападакис от Байер Леверкузен. Гръцкият клуб официално обяви трансфера днес, като младият футболист подписа договор за три години. Сделката стана факт само дни преди двубоя от плейофите на Лига Европа срещу ЦСКА.

Пападакис е роден на 27 април 2009 г. в Германия и е преминал през школите на Фортуна Дюселдорф и Байер Леверкузен. Той може да играе както като централен защитник, така и в ролята на дефанзивен полузащитник.

Пападакис е национал на Гърция до 17 години

Καλώς ήρθες Κώστα! ⚫️⚪️



Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Κώστα Παπαδάκη, από τη Bayer 04 Leverkusen, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την ομάδα μας.https://t.co/cPBUsDmgVE#oficrete #oficretefc #transfer #Papadakis #monoofi pic.twitter.com/qwrYlGopsY — OFI Crete F.C. (@OFI_Crete) August 17, 2026

Младият футболист е и национал на Гърция до 17 години. През миналия сезон той бе част от отбора на Байер до 19 години, като записа две участия в Младежката Шампионска лига. Пападакис взе участие в срещите срещу Бенфика и Манчестър Сити.

Преминаването му в ОФИ е поредната стъпка в развитието на играча, който е прекарал значителна част от футболната си подготовка в Германия. Критският клуб от своя страна продължава да залага на млади футболисти с перспектива за развитие. Новото попълнение ще има възможност да се развива в родината на своите родители, след като до момента футболната му кариера е свързана основно с германския футбол.

За ОФИ трансферът идва в момент, в който тимът се подготвя за европейските си ангажименти. Гърците са съперник на ЦСКА в Лига Европа през сезон 2026/27. Договорът на Пападакис с ОФИ е до лятото на 2029 г.

ОЩЕ: Новата голова машина на ЦСКА: Растем като отбор, с Каталин Иту се познаваме отлично!