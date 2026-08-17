Радар за икономика: Най-важните новини на 17 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 17 август 2026 г.

Държавният интерес и Пловдивският панаир: Гълъб Донев взе важно решение

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев е взел решение за Пловдивския панаир, като е потвърдил защитата на държавния интерес и всички процесуални действия извържени от министъра на икономиката и индустрията по делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер – носител на правата върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД. За целта той е подал заявление до Върховния касационен съд. Заявлението е подадено днес, 17 август 2026 г., съобщават от финансовото министерство.

Още: Държавният интерес и Пловдивският панаир: Гълъб Донев взе важно решение

Рекордни разходи за пенсии: Държавата е платила над 6 млрд. евро за шест месеца

Близо 6,5 млрд. евро са разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване през първите шест месеца на 2026 г. Спрямо същия период на 2025 г. сумата се увеличава с 603,6 млн. евро, или с 10,2%, показват последните данни на Националния осигурителен институт (НОИ). Най-голямото перо в бюджета на държавното обществено осигуряване остават пенсиите. Общите разходи към края на юни достигат 7,28 млрд. евро, което е с 643,3 млн. евро, или 9,7% повече, отколкото през първата половина на 2025 г.

Още: Рекордни разходи за пенсии: Държавата е платила над 6 млрд. евро за шест месеца

Игра на криеница: Страните от Персийския залив прекарват тайно петрол през Ормузкия пролив

Страните от Персийския залив организирали тайни доставки на петрол през Ормузкия пролив. Според Bloomberg Обединените арабски емирства, Ирак, Катар и Кувейт транспортират над 4 милиона барела петрол дневно през Ормузкия пролив, използвайки танкери с изключени транспондери. След преминаването през пролива суровият петрол се прехвърля на други плавателни съдове в Оманския залив, откъдето се транспортира към крайните дестинации.

Снимка: Getty Images

Още: Игра на криеница: Страните от Персийския залив прекарват тайно петрол през Ормузкия пролив

Надеждите за мир около Ормуз отслабват: Цената на петрола в началото на седмицата

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, 17 август, след като надеждите за пробив в мирните преговори между САЩ и Иран отслабнаха, а трафикът на танкери през Ормузкия проток се забави, засилвайки опасенията от геополитически рискове за доставките. Фючърсите върху сорта "Брент", който е референтен за Европа, поскъпнаха до 89,40 долара за барел в по-ранните часове на търговията, макар по-късно да слязоха до 88,35 долара. Котировките на американския лек суров петрол - WTI - нараснаха първоначално до 82,83 долара за барел, след което слязоха до 81,88 долара.

Още: Надеждите за мир около Ормуз отслабват: Цената на петрола в началото на седмицата

Еврото отново стигна месечен рекорд спрямо долара

След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, курсът започна да пада надолу, но все пак не слиза под психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам. В края на миналата седмица единната европейска валута пак промени посоката, тръгна нагоре и днес, 17 август, регистрира отново най-високо равнище за последния месец.

Още: Еврото отново стигна месечен рекорд спрямо долара