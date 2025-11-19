Ради Кирилов със силни думи за Левски и Хулио Веласкес

Крилото на Левски Радослав Кирилов, който се възстановяваше от контузия в последните дни, заяви, че "сините" ще се стремят да спечелят не само титлата на България, но и Суперкупата и Купата на България. Кирилов е сред основните футболисти в състава на Хулио Веласкес и се изказа изключително ласкаво по адрес на испанския специалист, който до голяма степен е в основата на доброто представяне на столичани.

Левски ще се бори на всички фронтове до края на сезона

"Трябва да продължим да работим и да не мислим за класирането. Трябва да изиграем по най-добрия начин следващите си мачове. Ключов ще бъде вторият полусезон. Не искам да коментирам отбора на Лудогорец. Те си имат техните проблеми. Трябва да мислим ние как да се подобряваме, защото има още неща, върху които да работим. Ще се стремим да се борим за титлата, Суперкупата и Купата на България", каза Кирилов пред Sportal.bg.

Защо Ради Кирилов избра Левски

"Избрах Левски, защото това е най-голямото предизвикателство в моята кариера. Това е клуб с голяма фенска маса и много отговорност. Емоцията, която изпитах в мачовете в Европа, беше страхотна. Нашият сектор винаги е пълен дори в гостувания. Напрежението е част от предизвикателството. Никога не съм изпитвал напрежение да играя футбол. Когато отговорността е по-голяма, на моменти е по-трудно да се адаптираш", добави още Кирилов.

По адрес на Веласкес, Ради Кирилов заяви: "Хулио Веласкес е изключителен човек. Той е богатство не само за Левски, но и за българския футбол. Испанската култура е номер 1 в световния футбол. Богатство е да дойде такъв човек в български клуб. Можем само да се учим от такива хора."

