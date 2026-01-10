Силен трус в Италия

Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер бе регистрирано край бреговете на Южна Италия тази сутрин, предаде ДПА, цитирана от БТА. Националният институт по геофизика и вулканология определи епицентъра на около 20 км от южния бряг на областта Калабрия. Според гражданската защита и пожарната няма данни за жертви и разрушения, нито постъпили сигнали за оказване помощ.

Земният трус е бил усетен в най-южната точка на Апенинския полуостров и на средиземноморския остров Сицилия, отбелязват местни медии.

Службата за гражданска защита съобщи, че след земетресението е направила огледи на място и е уведомила властите за констатациите си, за да могат после те да вземат последващи мерки, ако е нужно.