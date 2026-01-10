Ботев Пловдив прати двама под наем, нигериец и бразилец подсилиха намиращ се в криза тим от Втора лига

Ботев Пловдив прати под наем двама свои футболисти. Става въпрос за 19-годишния нигериец Шола Аделани и Димитър Митков. Младият атакуващ състезател е преотстъпен на намиращия се в зоната на изпадащите във Втора лига Спартак Плевен, а таранът се връща в редиците на борещия се за оставане в елита Спартак Варна. Междувременно плевенчани се подсилиха и с 22-годишния бразилец Клейтън Тиесен.

Шола Аделани ще играе под наем в Спартак Плевен

Старши треньорът на Спартак Плевен Красимир Бислимов изведе всички играчи на първа тренировка, като сред тях бяха и двете нови попълнения на „синьо-белите“. Аделани играе по фланга на атаката. През август той записа два мача за националния отбор на Нигерия по време на турнира African Nations Championship, на който отборите от този континент са съставени от млади и талантливи футболисти, които играят в местните първенства на своите страни, пишат колегите от Sportal.bg.

Другото име е познато за българския футбол. Тиесен е бразилец, на 22 години, и играе като дефанзивен полузащитник. Той е в България от зимата на 2025 година, като през пролетта игра за Черноломец Попово, а тази есен беше част от Бдин Видин, откъдето пристига в Спартак. Очакват се още няколко играчи, които да подсилят отбора от Плевен преди старта на пролетния дял от шампионата във Втора лига.

За Димитър Митков това е повторно завръщане в Спартак Варна. Той игра за морския тим през сезон 2024/2025. Тогава юношата на "соколите" се присъедини към отбора от таджикистанския Истиклол. Така Митков се явява като пети нападател в редиците на "соколите" след Георг Стояновски, Даниел Халачев, Колако Джонсън и Петър Принджев, който ден по-рано беше официално представен като ново попълнение.