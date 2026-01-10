Играл в ЦСКА: „Жалко е колко малко българи играят, но за нещо сериозно трябват чужденци“

Бившият футболист на ЦСКА и националният отбор на България Станислав Манолев каза добри думи за селекцията на „червените“ пред колегите от „Мач Телеграф“. „Армейците“ привлякоха цели 5 нови официални попълнения, а в най-скоро време се очаква в редиците си да запишат името на Димитър Евтимов. Освен това, Манолев обърна внимание и на това колко малко българи играят в големите отбори, но стигна до заключението, че за по-сериозни резултати са нужни чужденци.

Станислав Манолев: „Доскоро имаше по 7-8 българи в елитните отбори“

Ето какво каза Станислав Манолев: „Във водещите отбори в България играят твърде малко българи, което е жалко. За да се вдига нивото на футбола ни и националния отбор, трябва повече нашенци да бъдат част от най-силните ни тимове – ЦСКА, Левски и Лудогорец. Доскоро имаше по 7-8 българи в елитните отбори, а сега са двама-трима. Но влизам в обувките на шефовете им, защото за да гониш нещо сериозно, трябва да пазаруваш чужденци. Просто няма толкова добри български футболисти.

„Исак Соле е играч, който може да решава мачове“

Иначе ЦСКА купува чужденци в момента и това за мен е логично, там нещата се правят може би за следващия сезон, за да са още по-конкурентни на лидерите в момента. Находката в селекцията на "червените" е Исак Соле, защото той е играч, който може да решава мачове и има необходимото самочувствие за това. Андрей Йорданов също е много силно попълнение, познавам го отлично от Пирин, все пак аз го доведох на „Гнездото“ в Благоевград от Кюстендил, така че силна, много силна селекция на ЦСКА за сега“.

