Войната в Украйна:

Играл в ЦСКА: „Жалко е колко малко българи играят, но за нещо сериозно трябват чужденци“

10 януари 2026, 09:24 часа 333 прочитания 0 коментара

Бившият футболист на ЦСКА и националният отбор на България Станислав Манолев каза добри думи за селекцията на „червените“ пред колегите от „Мач Телеграф“. „Армейците“ привлякоха цели 5 нови официални попълнения, а в най-скоро време се очаква в редиците си да запишат името на Димитър Евтимов. Освен това, Манолев обърна внимание и на това колко малко българи играят в големите отбори, но стигна до заключението, че за по-сериозни резултати са нужни чужденци.

Станислав Манолев: „Доскоро имаше по 7-8 българи в елитните отбори“

Ето какво каза Станислав Манолев: „Във водещите отбори в България играят твърде малко българи, което е жалко. За да се вдига нивото на футбола ни и националния отбор, трябва повече нашенци да бъдат част от най-силните ни тимове – ЦСКА, Левски и Лудогорец. Доскоро имаше по 7-8 българи в елитните отбори, а сега са двама-трима. Но влизам в обувките на шефовете им, защото за да гониш нещо сериозно, трябва да пазаруваш чужденци. Просто няма толкова добри български футболисти.

Още: Голяма легенда на "армейците": Димитър Пенев заслужава стадионът на ЦСКА да носи неговото име

Станислав Манолев

„Исак Соле е играч, който може да решава мачове“

Иначе ЦСКА купува чужденци в момента и това за мен е логично, там нещата се правят може би за следващия сезон, за да са още по-конкурентни на лидерите в момента. Находката в селекцията на "червените" е Исак Соле, защото той е играч, който може да решава мачове и има необходимото самочувствие за това. Андрей Йорданов също е много силно попълнение, познавам го отлично от Пирин, все пак аз го доведох на „Гнездото“ в Благоевград от Кюстендил, така че силна, много силна селекция на ЦСКА за сега“.

Още: „Гарантирам на 100%, че отборът ще играе в Европа, всеки един чужд клуб знае какво е ЦСКА“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Станислав Манолев Левски Лудогорец Първа лига Андрей Йорданов Исак Соле
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес