Преди дербито: Фенербахче счупи трансферния си рекорд, Галатасарай преговаря със звезда на Сити

Ръководството на Фенербахче официално счупи рекорда си за входящ трансфер! "Жълтите канарчета" представиха френския полузащитник Матео Гендузи от италианския Лацио. Дефанзивният халф ще струва 28 милиона евро + 2 милиона евро бонуси на истанбуслкия гранд. От своя страна другият местен колос Галатасарай преговаря със звездата на Манчестър Сити Бернардо Силва, чийто договор изтича през лятото на 2026 година.

Фенербахче купи Гендузи

Сделката за Гендузи засвидетелства амбициите на Фенербахче за силно представяне в Суперлигата и европейските турнири. До момента №1 в класацията по сума за входящ трансфер беше Керем Актюркоолу (22 милиона евро). Самият французин пък ще получава годишна заплата от пет милиона евро. Това възнаграждение е два пъти по-високо от заплатата, която той взимаше в досегашния си отбор Лацио.

Галатасарай следи Силва

Според Fanatik Галатасарай възнамерява да се възползва от евентуалното напускане на Бернардо Силва от „гражданите“. Целта на "Джим Бом"е да осигури играча без трансферна сума, използвайки същата стратегия като при предишни сделки. По подобен начин бяха привлечени Илкай Гюндоган и Лирой Сане.

Според вестника истанбулският гранд вече е започнал преговори с представителите на играча, като финансовият аспект ще бъде основното оръжие в опита да бъде привлечен полузащитникът. Договорът на Бернардо Силва с английския клуб изтича през юни 2026-а. Иначе Фенербахче и Галатасарай ще се изправят един срещу друг на 10 януари в двубой финал за Суперкупата на Турция.

