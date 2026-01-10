ЦСКА не спира със селекцията! "Армейците" правят неочакван трансфер

Любопитно:

10 януари 2026, 11:29 часа 193 прочитания 0 коментара
Ръководството на ЦСКА планира да направи наглед изненадвщ трансфер. Въпреки наличието на солиден брой класни централни защитници "армейците" търсят подислване именно в сърцето на отбраната. "Червените" водят конкретни преговори с чуждестранни футболисти за тази позиция и не е изключено някои от тях съвсем скоро да бъдат завършени успешно. Според колегите от "Тема Спорт" столичният гранд се цели в играч със значителни физически габарити.

Именно липсата на достатъчно ръст и мощ в дефанзивен план бе един от сериозните проблеми на ЦСКА през есента, като дори се наложи Христо Янев да преминава към схема с трима в отбрана, за да неутрализира тарана на Левски Мустафа Сангаре във Вечното дерби. Новият защитник ще влезе в конкуренция с титулярната двойка през миналата година – Лумбард Делова и Адриан Лапеня, както и младия Теодор Иванов, който беше привлечен през лятото от ЦСКА 1948, пишат от "Тема Спорт".

И Националът на Косово, и испанецът, който в немалко срещи носи и капитанската лента, притежават отлични технически качества, но често отстъпват във физическите единоборства. Младежкият национал пък все още трупа опит на високо ниво. Друг футболист на този пост е Браян Кордоба, но ЦСКА иска да се раздели с колумбиеца, защото не попада в плановете на Христо Янев.

През тази зима клубът действа доста агресивно на селекционния фронт, като уреди цели 5 попълнения за старта на подготвителния лагер в Турция. Те може и да станат половин дузина, ако бъде привлечен вратарят на Ботев Враца Димитър Евтимов (подробности четете в линка).

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
