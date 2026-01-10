Добри новини за Веласкес: футболист на Левски се завръща след операция

Спорт:

Според колегите от „Тема спорт“ футболистът на Левски Алдаир е с добри показатели след първите тренировки на отбора в Турция. Защитникът успява да издържи на натоварването и тренира наравно с другите футболисти на „сините“. Португалецът претърпя операция на коляното в края на 2025 г. и очакванията бяха да се завърне след месец. Добрите новини за Хулио Веласкес са, че Алдаир започна подготовка още на 4 януари.

Алдаир има 18 мача и 2 гола от началото на сезона за Левски

В началото на първия полусезон защитникът играеше в квалификационните мачове за евротурнирите, докато в Първа лига Хулио Веласкес предпочиташе Оливер Камдем. В по-късен етап от есенния дял Алдаир се появяваше на терена дори като крило за Левски. Така от началото на настоящата кампания португалецът записа 18 мача, в които се отчете с 2 гола.

Левски няма проблеми с контузени

Другите добри новини за сините са, че нямат отсъстващи поради контузии. Светослав Вуцов и Мустафа Сангаре пропуснаха първите дни от подготовката заради грип, но вече и те са на линия и тренират пълноценно. Първия полусезон в Първа лига Левски завърши на първо място. „Сините“ показаха много добра игра и дадоха силна заявка в борбата за титлата. Те спечелиха 44 точки от първите 19 мача – 14 победи, 2 равенства и 3 загуби.

