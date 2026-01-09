Емблеми на София се превръщат в места за приключение и знания: Радослав Илиев разказва как (ВИДЕО)

За първи път в София стартира играта "Градски лабиринт", която ще превърне три емблематични сгради в града, в сцена за приключение, знание и логически предизвикателства. Три съботи през януари ще съберат десетки отбори в едно приключение за ориентация, а уж познатите ни места ще станат терен за откриване, мислене и екипна работа.

"Градски лабиринт е игра, която цели да даде знание за три емблематични сгради. Това са Ректората на Софийски университет, Некропола и гробниците, тунелите под църквата "Света София" и разбира се, НДК. За тях може да се научи по един стандартен начин - за тяхната архитектурна история, за тяхната културна ценност, детайли и семиотика, т.е. скритите символи в тях, но може да се научи и през игра. И ние решихме, с един прекрасен екип, с който сме правили подобни инициативи, например, в Стария град Созопол, да прехвърлим това не на открито, не лятото и не на едно място, а зимата, когато е студено и на три места", разказа организаторът на събитието Радослав Илиев в предаването "Студио Actualno".

Играта ще се състои на три етапа като първият ще бъде на 17 януари в Ректората на Софийски университет. Записалите се участници ще имат възможност да чуят два интересни разказа от специални гости, свързани с архитектура и история на сградата, а в 12:00 часа, всички отбори ще бъдат запознати с търсените знаци, места и информация за сградата и играта ще започне. Участниците ще имат общо 10 загадки, чиито отговори ще трябва да намерят, а най-бързият отбор ще спечели специална награда.

Следващите два етапа ще бъдат на 24 януари, в Некропола на църквата "Света София" и на 31 януари в Националния дворец на културата.

На финала на формата, най-добре представилият се отбор и в трите етапа на играта ще спечели голяма награда.

"На всяко едно място ще има 10 загадки. Отборът, който събере най-много точки от целия "Градски лабиринт" ще получи архитектурно-приключенско пътешествие, което все още ще оставим в тайна. Разбира се, има хора, които са се записали само на едно от местата, най-малкото заради невъзможност с времето, но тези, които са участвали и на трите места, представили са се най-бързо с разгадаването и прилагането на знания, ще могат да получат голямата награда", разказа Илиев.

Още подробности за играта можете да видите в интервюто с Радослав Илиев или във Фейсбук и Инстаграм, в страниците "Градски лабиринт/Urban labyrinth".