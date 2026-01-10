Разкриха един от отборите, които искат звезда на Левски

През последните седмици все по-усилено се говори, че една от звездите на Левски Кристиан Макун може да напусне отбора. Знае се, че той е предлаган от своите мениджъри на турски отбори. Още в края на 2025 г. имаше слухове, че клубове от южната ни съседка са хвърлили око на защитника, но вече е ясно конкретно име на отбор, който проявява интерес. Става въпрос за Трабзонспор.

Трабзонспор е един от клубовете, хвърлили око на Кристиан Макун

Трабзонспор е един от клубовете, които искат да привлекат звездата на Левски Кристиан Макун. Причината е очертаващата се раздяла със защитника Арсений Батагов. Интересно е да се отбележи, че черноморския клуб преговаря и с друг столичен клуб за млад талант. За трансфер на венецуелеца се говори отдавна. Наскоро стана ясно, че мениджърите му го предлагат на отбори Турция.

Още: Добри новини за Веласкес: футболист на Левски се завръща след операция

Трансфер на Макун през зимата е малко вероятен

В южната ни съседка отбелязват силните страни на Макун. Сред тях са изнасянето на топката и позиционирането му в наказателното поле на противника. Той е със силен ляв крак, което не е толкова често срещано при защитниците. Това го прави отлична опция, тъй като дава възможност за гъвкавост в състава. Той може да играе както като лявостоящ централен защитник, така и като ляв бек. И все пак трансфер на Макун през зимата е малко вероятен, но клубовете ще продължат да го следят и през следващия полусезон.

Още: Бивш национал от Левски може да заиграе в Испания