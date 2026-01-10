Лайфстайл:

Разкриха един от отборите, които искат звезда на Левски

През последните седмици все по-усилено се говори, че една от звездите на Левски Кристиан Макун може да напусне отбора. Знае се, че той е предлаган от своите мениджъри на турски отбори. Още в края на 2025 г. имаше слухове, че клубове от южната ни съседка са хвърлили око на защитника, но вече е ясно конкретно име на отбор, който проявява интерес. Става въпрос за Трабзонспор.

Трабзонспор е един от клубовете, хвърлили око на Кристиан Макун

Трабзонспор е един от клубовете, които искат да привлекат звездата на Левски Кристиан Макун. Причината е очертаващата се раздяла със защитника Арсений Батагов. Интересно е да се отбележи, че черноморския клуб преговаря и с друг столичен клуб за млад талант. За трансфер на венецуелеца се говори отдавна. Наскоро стана ясно, че мениджърите му го предлагат на отбори Турция.

Кристиан Макун

Трансфер на Макун през зимата е малко вероятен

В южната ни съседка отбелязват силните страни на Макун. Сред тях са изнасянето на топката и позиционирането му в наказателното поле на противника. Той е със силен ляв крак, което не е толкова често срещано при защитниците. Това го прави отлична опция, тъй като дава възможност за гъвкавост в състава. Той може да играе както като лявостоящ централен защитник, така и като ляв бек. И все пак трансфер на Макун през зимата е малко вероятен, но клубовете ще продължат да го следят и през следващия полусезон.

