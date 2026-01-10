Разкриха плана на ЦСКА за Бусато, бразилецът може да остане свързан с "армейците"

Ръководството на ЦСКА има конкретен план за бъдещето на своя дългогодишен вратар Густаво Бусато. Според колегите от "Мач Телеграф" стражът съвсем скоро официално ще приключи престоя си на "Армията" като футболист, защото в тима се завръща Димитър Евтимов. Българинът беше част от "червените" до края на януари 2025 година, когато бе даден под наем на Ботев Враца. През лятото договорът му с „армейците“ изтече и той подсили тима от Околчица като свободен агент.

Бусато може да стане скаут или треньор в школата на ЦСКА

През настоящата кампания опитният страж се представя много силно с екипа на врачани, което е направило впечатление на Христо Янев и неговия щаб. Евтимов има на сметката си 19 мача във всички турнири, в които е успял да опази мрежата си „суха“ 9 пъти. С отличните си игри той дори получи повиквателна за националния отбор на България.

Това автоматично означава, че 35-годишният Густаво Бусато, който за 6 години в ЦСКА се превърна в чужденеца с най-много мачове за тима в историята, няма да пази повече за ЦСКА. Очаква се бразилецът да получи предложение за работа в клуба като скаут или треньор в школата. Контрактът на Бусато изтича в края на сезона и със сигурност няма да бъде подновен.

