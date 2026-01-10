Бивш национал от Левски може да заиграе в Испания

Защитникът на Левски Патрик-Габриел Галчев е получил оферта от отбор в третата дивизия на Испания и в следващите дни може да реализира трансфер на запад, твърдят колегите от „Мач Телеграф“. От „Герена“ се надяват да вземат поне минимална сума за десният халф-бек, но е по-вероятно да се наложи да разтрогнат договора му по взаимно съгласие, за да може той да премине в друг отбор.

Патрик-Габриел Галчев не замина с Левски за Турция

Галчев очевидно не е в плановете за бъдещето на Хулио Веласкес, тъй като не отпътува с отбора за лагера на Левски в Турция. Той остана в София, да се готви с втория отбор. През първия полусезон в Първа лига защитникът игра в Локомотив София под наем, но от „Надежда“ не го взеха за постоянно. Освен от Испания, интерес към Галчев има и от България. Сред родните клубове, които го искат са Добруджа и Славия, а наскоро на опашката се нареди и още един отбор от Първа лига.

Галчев е роден в Испания

Десният халф-бек е роден в Испания, но кариерата си започва в България, с Левски. Става част от мъжкия отбор през лятото на 2020 г. и от тогава е изиграл 99 мача във всички турнири за „сините“, в които е вкарал 2 гола и е дал 10 асистенции. Премина под наем в Локомотив София през февруари 2025 г. За „железничарите“ записа 31 мача във всички турнири, в които има 3 гола и 3 асистенции. Галчев игра и за националния отбор на България, но записа само 6 мача.

