Клуб от Първа лига се завръща на собствения си стадион

Клубът от Първа лига Септември София ще се завърне на собствения си стадион в Драгалевци. Столичани получиха разрешение да играят домакинските си мачове на техния стадион след среща между БФС, БПФЛ и клубовете. С това решение се цели облекчаване на натоварения терен на стадион „Локомотив“, където Септември провеждаше домакинствата си. Само сблъсъците с висок риск няма да се играят в Драгалевци.

Септември се завръща в Драгалевци

След като през по-голямата част от първия полусезон в Първа лига Септември домакинстваше на стадион „Локомотив“, отборът най-накрая получи зелена светлина за завръщане на собствения си стадион в Драгалевци. Единствено остава да бъде получено официално потвърждение от спортно-техническата комисия към БФС, за да може септемврийци да се приберат у дома. Единственото условие е, че така наречените „рискови“ мачове ще трябва да се играят на неутрален терен.

„Рисковите“ мачове ще се провеждат на Националния стадион „Васил Левски“

Това са сблъсъци, които имат потенциал да са напрегнати или са срещу отбори, които имат значително голяма фенска маса. Стадионът в Драгалевци няма да може да ги приеме и затова ще се провеждат на Националния стадион „Васил Левски“. Според програмата до края на редовния сезон Септември София трябва да бъде домакин на Монтана, ЦСКА, Черно Море, Арда Кърджали, Ботев Враца и Спартак Варна. След края на първия полусезон септемврийци са на 15-то място в първа лига с актив от 15 точки от 19 мача.

