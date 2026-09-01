Раздяла в Лудогорец: Треньор, прекарал 14 години в Разград, напуска клуба

Ръководството на Лудогорец обяви неочаквана раздяла. "Орлите" съобщиха в официалните си профили, че един от дългогодишните кадри напуска клуба. След близо десетилетие и половина Тодор Живондов си тръгва от Разград. По време на 14-годишния си престой той е заемал различни длъжности на "Хювефарма Арена". Живондов изрази благодарността си към клуба, с който извървя дълъг професионален път. От ръководството също му благодариха за изминалите години.

Лудогорец обяви раздялата си с Тодор Живондов

Живондов е изпълнявал много различни функции през последните години в Разград. Той е дългогодишен треньор на дублиращия отбор на "орлите". Освен това, бе част от екипа на Георги Дерменджиев като помощник-треньор по време на последния престой на опитния специалист начело на тима. При последния наставник на разградчани - Пер-Матиас Хьогмо, Живондов отговаряше за статичните положения, като същевременно продължаваше да води и дубъла.

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Живондов е помагал на Лудогорец в много турбулентни моменти, като е водил първия тим, докато ръководството назначи постоянен треньор. Сега родният специалист е готов за следващата стъпка в кариерата си, тъй като очевидно няма място за него в щаба на настоящия наставник Томас Райс. От клуба не посочиха конкретна причина за раздялата между двете страни. Очаква се в близко бъдеще да стане ясно каква ще бъде следващата стъпка на Живондов. Не е изключена възможността да поеме тим от Първа или Втора лига на пълен работен ден.

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