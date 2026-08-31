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Пореден престижен трансфер на Лудогорец - разградчани пратиха защитник в шампиона на Израел

31 август 2026, 12:12 часа 603 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пореден престижен трансфер на Лудогорец - разградчани пратиха защитник в шампиона на Израел

Трансферната дейност в Лудогорец продължава. От началото на летния прозорец в Първа лига редица играчи напуснаха Разград. Сред имената на тръгналите си се открояват тези на Диниш Алмейда, Станислав Иванов, Емерсон Родригес, Пипа, Филип Гигов, Методи Стефанов и Дамян Христов. Много млади таланти пък ще търсят игрово време и развитие в мъжкия футбол с други клубове. Сега "орлите" обявиха пореден изходящ трансфер.

Лудогорец обяви раздяла със защитник

"Орлите" официално обявиха раздялата с Идан Нахмиас. Израелският защитник се завръща в родината си, където ще играе за шампиона Апол Беер Шева. Двата клуба успешно финализираха преговорите по сделката, а самият играч вече е преминал медицински и фитнес тестове в новия си клуб. Преди дни Апоел Беер Шева си осигури участие в основната фаза на Лига Европа, след като загуби от Сабах в плейофите на Шампионска лига.

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Идан Нахмиас

Нахмиас прекара само една година на "Хювефарма Арена". Той бе привлечен в Разград през миналото лято от израелския Макаби Тел Авив. Бранителят си спечели доверието на треньорите на тима Руи Мота и Пер-Матиас Хьогмо и изигра 30 мача във всички турнири, в които отбеляза един гол. 14-кратните шампиони пожелаха успех на Идан Нахмиас в новия му отбор. Очаква се в оставащите дни от летния трансферен прозорец да пристигнат и други футболисти в Разград. До момента ръководството обяви само три трансфера - на египетския национал Хосем Абделмаги, на младия български талант Михаил Полендаков и на бразилеца Натан Фернандес.

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лудогорец Апоел Беер Шева Идан Нахмиас
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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