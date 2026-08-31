Германският треньор на Лудогорец се обяви против "българските" правила в Първа лига

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс направи много интересен коментар по повод правилата в българския футбол. Както е известно, от миналия сезон БФС прие нов регламент за отборите в Първа лига. Всеки тим трябва да започва мачовете с минимум четирима родни футболисти в стартовия си състав, като от 2026/27 един от тях задължително трябва да бъде до 23-годишна възраст и да играе през цялото първо полувреме.

Томас Райс с любопитен коментар за "правило 4" в Първа лига

Според германския специалист на "орлите" това не е удачно правило, тъй като всеки играч трябва да спечели мястото си на терена на база представянето си. След последния мач на Лудогорец, завършил 1:1 със Спартак Варна, той заяви следното: "Това правило в България не е най-доброто, това е моето мнение. Аз мисля, че играчите трябва да тренират добре и да си заслужат мястото на терена. Може би е по-добре да се играе с повече български играчи, но това е само моето мнение."

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След равенството със "соколите" Лудогорец сдаде първото си място в Първа лига. Това е втори пореден мач, в който тимът на Райс допуска грешна стъпка. Разградчани имаха своите възможности още преди почивката, но не успяха да ги реализират, а след гол на Самуел Майор през второто полувреме се оказаха в ролята на догонващи. Юношата на клуба Александър Маринов обаче се появи на точното място и донесе точката за "орлите". Въпреки резултата, треньорът видя позитиви в играта на своя тим:

"Само създадохме, но забравихме да финализираме. Видях, че създаваме повече шансове от изминалите мачове, също така бяхме солидни в защита, но заради една грешка успяха да ни вкарат гол. Не сме доволни, защото според мен трябваше да спечелим. Трябва да работим върху завършващият удар. Реакцията след получения гол беше добра. Мъчиха се да изравнят, а след това и да вкарат победен гол, за да вземем трите точки."

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