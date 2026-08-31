За Радев, изглежда, че няма заплаха от Русия: Проф. Тодор Тагарев в Студио Actualno (ВИДЕО)

Когато има такива устройства, те са доста мощни и работят в доста широк радиочестотен спектър. Такова устройство обаче не е предназначено да заглуши сигналите на база спътници. Ако приемем тезата, че това устройство е намерено в ресторант, който се посещава от т.нар. ВИП лица и те се смущават, то такова устройство не би следвало да окаже въздействие на гражданската авиация, да речем.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” бившият министър на отбраната проф. Тагарев, коментирайки скандала със заглушителя в “Драгалевци”.

По думите на проф. Тагарев в България трябва радиочестотният спектър да се следи от Комисията за регулиране на съобщенията. Едно неправомерно използване на радиочестотният сектор от който и да е, би трябвало да подлежи на санкции, убеден е Тагарев.

Относно намерените дронове по Черноморието, бившият военен министър коментира, че институциите би трябвало да правят постоянна оценка на риска в хода на война в района на Черно море. Тези дронове бяха по-далеч от нас, но ето, че стигнаха. Тези дронове могат да бъдат и бойни, не само разузнавателни. Може да става дума и за морски дронове, които са доста по-мощни. Нашите институции обаче трябва да да действат преди събитията, каза още Тагарев.

Нашето ПВО не е предназначено за противодействие на дронове, то е предназначено за противодействие на ракети. Освен това е от съветско време. Дронът специално край Кардам, за който беше обявен, че е примамка, той е направен за да бъде видян, не да не бъде засечен. Напротив - той е направен, за да ангажира ресурси на противоракетната защита.

България не разполага с никакви способности, когато става дума за балистични ракети, но пък е член на НАТО. Да, НАТО ще ни пази, но ние трябва да сме готови да допринасяме с ползи към нашите съюзници. За “Прогресивна България”, изглежда, че няма заплаха от Русия. Сегашното правителство дума не обелва за заплахи, дума не обелва, предупреди още Тагарев. Радев и неговите хора трябва да развиват нашата отбрана, заедно с нашите съюзници, тъй като заплахите идват основно от Русия, отбеляза още Тагарев.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.