Шампионът Арсенал пречупи тежък съперник при първото си гостуване във Висшата лига

Действащият шампион във Висшата лига - Арсенал, продължава без грешка от началото на новия сезон. Отборът на Микел Артета постигна минимален успех с 1:0 над Астън Вила в последния мач от втория кръг на шампионата. Капитанът Букайо Сака отбеляза единственото попадение на "Вила Парк". По време на двубоя имаше три много спорни ситуации в наказателното поле на домакините, които бяха решени след намесата на ВАР.

Арсенал с минимален успех над Астън Вила

"Артилеристите" започнаха по-силно, като застрашиха вратата на Зион Сузуки в самото начало на двубоя. В 12-а минута пък се стигна до спорна ситуация в наказателното поле на домакините, при която Христос Цолис бе фаулиран. Съдията обаче подмина претенциите на Арсенал. Натискът на отбора на Микел Артета продължи, но не даваше резултат. В края на първата част се стигна до още една спорна ситуация, която отново не бе отразена от главния рефер. Така двата тима се оттеглиха на почивката без нито един точен удар към която и да е от двете врати.

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През втората част ситуацията се промени, защото Арсенал знаеше, че се нуждае от гол на всяка цена. В 54-а минута се стигна до поредна ситуация, която можеше да завърши с дузпа в полза на шампионите, но след намесата на ВАР се видя, че случката се е разиграла извън наказателното поле. Малко след това падна и първият гол в двубоя. Букайо Сака завърши отлична атака на "артилеристите", минала през Габриел, Еберечи Езе и Рикардо Калафиори. Футболистите на Астън Вила се опитаха да отговорят, отправяйки два неточни удара в следващите минути. Те продължиха да търсят изравнителното попадение до последния съдийски сигнал, но в крайна сметка завършиха мача без нито един точен удар към вратата на Давид Рая.

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