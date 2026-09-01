Силни взривове отекват в Одеса, градът е подложен на мощна руска атака (ВИДЕО)

Силни взривове отекнаха в Одеса. Градът е подложен на комбинирана атака от акваторията на Черно море. Над 10 ракети от различен тип и над 10 дрона бяха изстреляни срещу украинския черноморски град, съобщи местният Телеграм канал "Одеса-Инфо". Регионалните власти призовават жителите незабавно да се скрият в бомбоубежищата до отбой на тревогата. Сирените бяха задействани в 20:35 часа, а първите взривове отекнаха към 22:20 ч. Тревогата продължава.
Russia is launching a large-scale attack on Odesa with Banderol cruise missiles and Shahed/Geran drones, local media report. Power is out in some districts after reported strikes. #Ukraine pic.twitter.com/8dRiCjPpRz— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2026
Русия е започнала мащабното нападение срещу Одеса с крилати ракети „Бандерол“ и дронове „Шахед/Геран“, съобщават местни медии. В някои квартали е спрягнала електроенергията след докладвани удари. Според някои информации, Москва е включила в атаката и планиращи бомби КАБ.
🇷🇺🇺🇦Russia has targeted Ukrainian port city Odesa with KABs bombs for the first since the war began.— Global Surveillance (@Globalsurv) August 31, 2026
Over 35 UAVs are on operating over the city. pic.twitter.com/mfaBzrVgEN
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгороднестровския район.
#BREAKING: RUSSIA HAS STRUCK ODESA, HITTING A THERMAL POWER PLANT AND CUTTING ELECTRICITY TO PARTS OF THE CITY.— Intelligence FRONT (@intelligencefnt) August 31, 2026
AT LEAST 10 MORE MISSILES ARE REPORTEDLY HEADING TOWARD ODESA. THE ATTACK IS STILL DEVELOPING. pic.twitter.com/rC1JMvXcUZ