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Силни взривове отекват в Одеса, градът е подложен на мощна руска атака (ВИДЕО)

01 септември 2026, 0:28 часа 382 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Силни взривове отекват в Одеса, градът е подложен на мощна руска атака (ВИДЕО)

Силни взривове отекнаха в Одеса. Градът е подложен на комбинирана атака от акваторията на Черно море. Над 10 ракети от различен тип и над 10 дрона бяха изстреляни срещу украинския черноморски град, съобщи местният Телеграм канал "Одеса-Инфо". Регионалните власти призовават жителите незабавно да се скрият в бомбоубежищата до отбой на тревогата. Сирените бяха задействани в 20:35 часа, а първите взривове отекнаха към 22:20 ч. Тревогата продължава.

Русия е започнала мащабното нападение срещу Одеса с крилати ракети „Бандерол“ и дронове „Шахед/Геран“, съобщават местни медии. В някои квартали е спрягнала електроенергията след докладвани удари. Според някои информации, Москва е включила в атаката и планиращи бомби КАБ.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгороднестровския район.

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Русия Одеса руска атака война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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