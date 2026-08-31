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Арда не изпуска челото от поглед! Поредна победа постави кърджалии до двете ЦСКА

31 август 2026, 23:07 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Арда не изпуска челото от поглед! Поредна победа постави кърджалии до двете ЦСКА

Отборът на Арда Кърджали продължава доброто си представяне от началото на сезона. Момчетата на Александър Тунчев записаха победа с 2:0 над Ботев Враца в последния мач от седмия кръг на Първа лига. И двете попадения паднаха през второто полувреме, след като домакините бяха надиграни през първата част. По този начин Арда запази петата си позиция във временното класиране, като се изравни по точки с третия ЦСКА 1948 и четвъртия ЦСКА - 16. "Армейците" са с мач по-малко. Ботев Враца пък остава на 11-о място.

Арда записа пета победа от началото на сезона

Първата по-опасна ситуация в срещата се откри в 11-а минута пред отбора на Ботев Враца. Мартин Смоленски стреля опасно, но стражът на "небесносините" Анатолий Господинов успя да се намеси и отби топката в напречната греда. Малко преди да изтече половин час игра се стигна до втори опасен удар, който бе отразен от вратаря на домакините. Футболистите на Арда отговориха с добър опит на Бирсент Карагарен, който попадна в обсега на Любомир Василев. В самия край на първото полувреме Господинов се отчете с още едно спасяване. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

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Арда Кърджали 2026

Арда спечели мача през второто полувреме

Домакините започна по-активно през втората част, като в 52-а минута Карагарен не успя да намери очертанията на вратата. Моменти по-късно натискът им все пак се отплати. Доминик Янков получи топката на границата на наказателното поле и със страхотен удар с левия си крак я прати в мрежата на Любомир Василев за 1:0. Малко след това единствено отличната намеса на стража на врачани Любомир Василев лиши Арда от това да удвои преднината си. "Небесносините" продължиха да водят темпото и в крайна сметка удвоиха аванса си. В 83-а минута съдията отсъди спорна дузпа в полза на домакините, след като Карагарен падна в наказателното поле. Зад топката застана Антонио Вутов и оформи крайното 2:0.

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Ботев Враца Първа лига Арда Кърджали
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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