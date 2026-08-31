4-голово шоу, белязано от дузпи и ВАР: Дунав пропусна да накаже Локомотив София

Отборите на Дунав и Локомотив София изиграха изключително интересен двубой в Русе. Двата тима завършиха наравно 2:2 от седмия кръг на Първа лига. "Драконите" бяха по-активни през целия двубой, като на два пъти излязоха напред в резултата, но пропуснаха повечето си положения и трябваше да се задоволят с точката. За столичните "железничари", които все още нямат победа от началото на сезона, равенството дойде на 60-годишнината на старши треньора Любослав Пенев.

Дунав и Локомотив София разделиха по точка

"Драконите" започнаха много силно, като само секунди след началото на срещата Радослав Апостолов стреля опасно с глава, но стражът на столичани Александър Любенов улови без проблеми. Натискът на домакините продължи и това предизвика грешка в съперниковата защита. Алекс Валиньо се възползва по отличен начин и изведе Дунав Русе напред в резултата, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради засада. Малко след това сантиметри разделиха Апостолов от това да отбележи. Локомотив София най-накрая отговори с няколко добри удара, които обаче не попаднаха в очертанията на вратата.

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В 36-а минута съдията отсъди дузпа за русенци, след като Валиньо отново се измъкна от съперниковата защита, а впоследствие бе фаулиран от Калоян Костов в наказателното поле. Радослав Апостолов застана зад топката и я прати в мрежата за 1:0. До края на първата част домакините имаха още две възможности да удвоят аванса си, но вратарят на Локо София внимаваше. Така Дунав Русе се оттегли на почивката само с гол аванс.

Бурно второ полувреме в Русе

Второто полувреме също започна с много опасна ситуация в ползва на Дунав. Валиньо бе изведен сам срещу вратаря, но не успя да го преодолее. В 55-а минута съдията отново посочи бялата точка, този път в полза на гостите, след нарушение на Хосе Кабаркас срещу Кауе Карузо. Георги Минчев застана зад топката и върна Локомотив София в мача. След това русенци си върнаха контрола над срещата и продължиха да заливат Любенов с удари. Натискът им продължи и логичното се случи в 64-тата минута. Този път нито ВАР, нито стража на "железничарите", успя да спре Алекс Валиньо.

Радостта на домакините, обаче, не продължи дълго, като само пет минути по-късно Кауе Карузо преодоля съперниковата защита и реализира за 2:2. Попадението даде увереност на футболистите на Локомотив София и те отправиха няколко опасни удара, но неточни. Малко преди края Димитър Костадинов пропусна отлична възможност да изведе гостите напред в резултата за първи път в двубоя. В крайна сметка не се стигна до други опасни положения и двата тима трябваше да се задоволят с точката.

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