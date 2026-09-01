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Ламин Ямал се събуди, но друг спаси Барселона в 7-голов спектакъл в Ла Лига

01 септември 2026, 0:38 часа 515 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ламин Ямал се събуди, но друг спаси Барселона в 7-голов спектакъл в Ла Лига

Испанският гранд Барселона продължава без грешка от началото на новия сезон. Каталунците постигнаха успех с 5:2 над Райо Валекано в двубой от третия кръг на Ла Лига. Отборът на Ханзи Флик доминираше през целия мач, въпреки че се оказа в ролята на изоставащ в самото начало и трябваше да прави обрат. Капитанът Рафиня за пореден път изигра ключова роля за успеха на своя тим, отбелязвайки две попадения. Голямата звезда Ламин Ямал също се разписа на два пъти и разсея слуховете около себе си след слабото представяне в първите два мача.

Барселона прегази Райо Валекано на "Камп Ноу"

Каталунците започнаха по-силно, като от самото начало на двубоя създаваха опасни ситуации. Обратно на случващото се на терена, Райо излезе напред в резултата след 12 минути игра. Защитата на Барселона не се справи с бърза атака на гостите, която Серхио Камейо завърши по най-добрия начин. Отговорът на Барселона не се забави, като наложи сериозен натиск и започна да обстрелва вратата на стража на гостуващия тим Даниел Карденас. Действията на каталунците бързо дадоха резултат.

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В 19-а минута Рафиня отбеляза изравнителното попадение, а по-малко от две минути по-късно Барса поведе благодарение на гол на Ламин Ямал, който се разписа по страхотен начин от границата на наказателното поле. Барселона продължи да контролира случващото се на терена. В минутите до края на първото полувреме каталунците пропуснаха куп възможности да направят преднината си по-убедителна. Освен това, гол на Жул Кунде бе правилно отменен заради засада. Така момчетата на Ханзи Флик се оттеглиха на почивката само с гол аванс. 

Рафиня

Барса се развихри през второто полувреме

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Каталунците продължиха да бъдат по-активни и през втората част. В 51-а минута новото попълнение Антъни Гордън центрира опасно в наказателното поле, където, за нещастие на Райо, Флориан Лежюн прати топката в собствената си мрежа. Последва двойна смяна за гостите, която се отрази на концентрацията на каталунците и те допуснаха още един гол на Серхио Камейо във вратата си. Окрилени от попадението, футболистите на Райо се понесоха в атака, но стражът на Барса Жоан Гарсия внимаваше и се справи добре с всичките им опити.

Скоро Рафиня сложи точка на спора, реализирайки второто си попадения за вечерта. Дълъг пас на Жул Кунде намери Гордън в наказателното поле, а той пусна елегантно с пета към бразилеца, който не пропусна да отбележи за 4:2. В самото начало на добавеното време Ламин Ямал също добави още един гол на сметката си, като по този начин оформи крайната победа с 5:2 в полза на Барселона.

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Барселона Райо Валекано Ла лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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