Асен Василев ексклузивно: Идва тежка зима (ВИДЕО)

Управляващите една фактура не са произвели. В това да кажат колко е зле в България, се престараха и си направиха мечешка услуга.

Това заяви лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев в първото му интервю за “Студио Actualno” за новия политически сезон, коментирайки управлението на “Прогресивна България”.

Догодина разходите в страната трябва да бъдат по-малко, отколкото правителтвото е предвидило. Те самите се вкараха в капан с този бюджет - сега нямаше да бъдем в процедура по свръхдефицит, подчерта Асен Василев.

Той припомни, че управляващите са заложили милиард и 700 милиона евро капиталови разходи, за които няма обяснение. Има заложени пари за общините на принципа: “Каквото Шишков реши!”. Има едни четири милиарда евро, с които можеш да си купиш много кметове, олигарси и общини, твърди Василев. По думите му в бюджета ще се раздават огромни суми, за да има за местните избори.

Какво означава с 20 евро да се вдига минималната работна заплата? В момента имаме много тежка международна икономическа обстановка. Цените на газа и петрола са много високи. Виждаме една влошаваща се международна обстановка, подчерта Василев. Той посочи, че за капак на това спадат и инвестициите. Всичко това ще доведе до перфектна буря през тази зима.

По думите на бившия финансов министър напрежението от властта започва да се трупа. “Протестите стават, когато властта прекали и на хората им писне. Трябва гражданите да решат това. Коя ще е изкрата, това вече е въпрос на ситуация. Трупат се вече много неща - не само като решения, а като отношение”, подчерта още Асен Василев.

Той е убеден, че ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, има реални шансове да спечели.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.