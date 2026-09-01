Изминаха 54 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

"Днес нашата армия се движи напред. Това ме радва. Нанасяме съкрушителни удари по инфраструктурата на врага. Това също е добре. Но, по мое мнение, трябва да удряме по-силно. И не само по мое мнение – трябва да ударим така, че врагът да разбере, че е длъжен да капитулира. Има дискусии дали можем да използваме тактически ядрени оръжия. Не "можем" да използваме – в случай на необходимост сме длъжни да ги използваме. За това говорим". Това заяви Алексей Журавльов, руски депутат и по-важното, зам.-председател на комисията по отбрана на Думата, долната камара на руския парламент.

Журавльов стигна дотам да се оплаква, че всички бивши съветски републики живеели по-добре от Русия, без обаче да посочва кой е отговорен за това, а само настоя: И как почнаха да се отнасят към нас? Руският депутат използва и нецензурен език: Американците като хвърлили две ядрени бомби по Япония, японският премиер само дето не почнал да им целува ... и слагал цветя на гроба на пилота, който хвърлил бомбите (бел. ред. - всъщност, през март 2026 година японският премиер Санае Такаичи постави цветя пред Гроба на незнайния воин в националното гробище в Арлингтън, докато американският пилот Чарлз Суини, които хвърля ядрените бомби по Япония, е погребан в Националното гробище в Масачузетс). "Необходимо е да ударим. Трябва да ударим. И няма какво да го обсъждаме", завърши Журавльов.