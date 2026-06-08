Шефът на новия тим на Любо Пенев: Изглежда прекрасно – може да се възстанови по-бързо в работна среда

Собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов направи любопитно изказване по повод назначението на Любослав Пенев начело на столичните „железничари“. Както е известно, двете страни се разбраха Ел Голеадор да поеме тима, като това трябва да бъде официално обявено в следващите дни. Босът на „червено-черните“ говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като обясни, че физическото и психическо състояние на легендарния голмайстор е много добро. Той допълни, че е много вероятно Пенев да се възстанови от тежката болест, която го мъчи в последните месеци, в работна среда.

Веселин Стоянов също така разкри, че преговорите с Любослав Пенев са преминали много бързо и без никакви проблеми. Босът на Локомотив София допълни, че работата по лятната селекция в тима вече е започнала.

„Физическото и психическо състояние на Любо е много добро“

„Уговорката между нас и Любо Пенев беше да мине „Мача на надеждата“. Скоро ще се обяви официално всичко. Сега започваме да работим по селекцията. Преговорите минаха без абсолютно никакви проблеми. Показа се желание и от двете страни да се работи за бъдещето. Той изглежда прекрасно и се чувства добре. Не му е било лесно, но винаги съм бил на мнение, че той има изключителен характер и е непримирим. Преговорите протекоха за доста кратко време. Може би някъде около 15 дни. Направихме няколко срещи. Беше някъде около две седмици. Искахме да видим какви са неговите и наши условия и това е нормално“.

„С доктори не съм говорил, но това което виждам е, че физическото и най-вече психическото състояние на Любо е много добро. Той има огромно желание за работа и това може само да радва мен, а и цялата футболна общност. Той може да се възстанови по-бързо докато е в работна среда. По този начин няма да мисли толкова за болестта. Човек в такива моменти не се ангажира да мисли толкова за болестта си. Мисля, че това ще е добре за него. Той е невероятен човек и авторитет. За играчите също ще бъде чест да бъдат заедно с него“, обясни Веселин Стоянов.

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