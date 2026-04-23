Ще хвърлят ли кърпата Домусчиеви? Бивш треньор на Лудогорец очаква генерална промяна

Бившият треньор на Лудогорец Стойчо Стоев смята, че братята Кирил и Георги Домусчиеви трябва да направят тотален рестарт в клуба, ако искат да възстановят позициите на "орлите". Според него, братя Домусчиеви едва ли биха "хвърлили кърпата" и да кажат, че повече няма да се занимават с отбора, дори и Лудогорец да запише нулев сезон, но ще трябва да рестартират клуба. Стоев, който води Лудогорец в два периода, е на мнение, че в Разград са вложени твърде много пари, енергия и емоции, за да се откажат.

Лудогорец се нуждае от рестарт

Попитан в интервю пред "Дарик" дали има опасност Домусчиеви да "хвърлят кърпата", Стоев каза: "Не знаем какво е в главите на Домусчиеви. Те са вкарали толкова много и пари, и енергия в Разград. В един момент беше ясно, че ще загубят шампионската титла, не може вечно да си шампион. По-скоро да преосмислят по какъв начин ще рестартират отначало Лудогорец, тъй като наистина се нуждае от рестарт."

Какво се обърка в Разград?

Стойчо Стоев води за пръв път Лудогорец в периода 2013 - 2014 г., когато по негови думи клубът все още не е имал толкова отличия, но е имал силен колектив, изграден около български футболисти. През 2019 г., когато Стоев се завърна в Лудогорец, клубът вече е повече изграден от индивидуалности - при много по-високи възнаграждения, без българи, но и без отборен дух, което се явява проблем за "орлите" и до днес.

