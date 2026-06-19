Заради драмата с Цварц: Пресаташето на Локомотив Пловдив се разграничи от Крушарски и хвърли оставка

Драмата покрай трансфера на Жоел Цварц от Локомотив Пловдив в ЦСКА се разрастна. "Смърфовете" излязоха с официална позиция, в която обясниха, че голяма роля в решението на нидерландеца да напусне са изиграли нападки и обиди от феновете по негов адрес. Пресаташето на Локомотив Николай Тънковски сам обяви, че напуска клуба след тази позиция, като добави, че тя е дело на собственика на "смърфовете" Христо Крушарски.

"Тя е изпратена от г-н Христо Крушарски"

Ето какво написа Николай Тънковски: " Уважаеми представители на "черно-бялата" общност, във връзка с развилите се събития от тази сутрин, бих искал да внеса яснота, че по-рано публикуваната позиция на ПФК Локомотив Пловдив не е мое дело и не е написана от мен. Тя е изпратена от г-н Христо Крушарски и неговото изрично желание бе да бъде публикувана в социалните мрежи и официалния сайт на клуба.

Още: НА ЖИВО: Всички трансфери в Първа лига за лято 2026, ЦСКА взе Жоел Цварц

"Благодаря за хубавите моменти"

Вследствие на това желая да Ви уведомя, че също тази сутрин подадох своята оставка в клуба. Благодаря за хубавите моменти в последните десет години! Желая успех на отбора през следващия сезон! С уважение, Николай Тънковски". ЦСКА плати откупната клауза на Жоел Цварц, с което той официално се присъедини към "червените". Към нидерландския нападател имаше интерес както от Левски, така и от Ботев Пловдив. Самият Цварц също изказа мнението си по темата, като написа, че е много разочарован.

Още: Заплахи и обиди от фенове на Локомотив Пловдив тласнали Цварц към ЦСКА