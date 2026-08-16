"Кадровата метла не е реформа": ГЕРБ с остри въпроси към Радев за 100-те дни управление

От ГЕРБ заявиха, че първите 100 дни на кабинета са били период на толеранс, но той вече е приключил. Според партията Румен Радев вече не е алтернатива на властта, а носи пълната отговорност за управлението. Формацията на Бойко Борисов посочва няколко основни критики към кабинета - бюджета, кадровата политика, цените, външната политика и липсата на видими реформи.

Според ГЕРБ правителството не може повече да обяснява проблемите с наследството от предишната власт, след като е приело собствен бюджет. Партията критикува увеличаването на разходите, дефицита и дълга. Като проблем се посочват и кадровите смени в администрацията. Според ГЕРБ всяко управление има право да избира екипа си, но масовите назначения и освобождавания не са реформа, ако не водят до по-прозрачно и ефективно управление.

"Дадохме на правителството на Румен Радев 100 дни толеранс. Те изтекоха. От днес започва критичното търсене на отговорност за качеството на управлението! Оттук нататък ще сравняваме Румен Радев не с предишните управляващи, а със собствените му думи, обещания и критерии", пишат от ГЕРБ.

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От формацията настояват и за резултати по темата с цените. В позицията си посочват, че въпреки обещанията и проверките хората не усещат реално намаляване на разходите. Критики има и към външната политика. ГЕРБ казаха, че страната трябва да има ясна и предвидима позиция към партньорите си.

Според партията и заявените реформи все още остават само намерения, без конкретни срокове, закони и измерими резултати.

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Какво отчита кабинетът?

През първите 100 дни кабинетът на Румен Радев прие първия си бюджет, представи управленската си програма и обяви решения по теми като договора с „Боташ“.

Премиерът каза, че правителството разполага с подробна програма с ясни мерки и амбиции за изпълнение. Управляващите посочват като свои основни приоритети икономическата стабилност, ограничаването на ценовия натиск и реформите в държавното управление.

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