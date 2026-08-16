"Герберските калинки станаха прогресивни копринки": 100 дни правителството на Радев на власт

Опозицията оцени първите 100 дни от управлението на кабинета "Радев" като период без достатъчно реформи и с противоречива кадрова политика. ПП-ДБ и ГЕРБ отправиха критики към правителството за назначенията, бюджета, цените и външната политика.

Старият модел се върна

От ПП оцениха първите 100 дни от управлението на правителството като връщане на стария политически модел. В позиция във Фейсбук партията каза, че премиерът Румен Радев е „напълнил властта със службогонци от стария политически модел“, въпреки че управляващите обещаха да „елиминират олигархията“ от политическата власт.

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Според ПП кадровата политика на кабинета показва точно обратното. Формацията призова свои симпатизанти да изпращат още примери за спорни назначения, които според нея са доказателство, че старите зависимости се запазват.

Като примери партията посочи връщането на Иванка Динева начело на „Медицински надзор“, назначаването на бившия директор на „Булгартрансгаз“ Кирил Темелков за заместник-министър на енергетиката и избора на Пламен Абровски за министър на земеделието. ПП критикува и назначения в държавните дружества, администрацията и службите, сред които това на Пламен Тончев за председател на ДАНС.

Според формацията на ръководни постове са назначени хора, свързвани с ГЕРБ, ИТН, ДПС и предишни управления. „Това не е разграждане на модела. И със сигурност не е елиминиране на олигархията от политическата власт“, казват от партията.

В заключение от ПП добавят, че „старият модел се върна с още по-голяма сила“, а „същите кадри, същите зависимости и същите службогонци“ отново заемат ключови позиции в държавата.

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От „Демократична България“ оцениха първите 100 дни като достатъчни, за да стане ясно, че управлението се отдалечава от заявените си цели. Според формацията вместо обещания демонтаж на стария модел кабинетът върви към неговото запазване и подчиняване.

Те обобщават критиките си в пет основни направления – икономическата политика, кадровите назначения, управленската програма, външната политика и общественото разделение.

"Календар с пожелания" и липса на реформи

Според ДБ обещанието за овладяване на цените не е изпълнено. По думите на формацията цените не могат да бъдат овладени с „популизъм и политически заклинания“, а чрез конкуренция, работещи регулатори и разумна финансова политика. Вместо това кабинетът е приел бюджет с по-високи разходи, дефицит и държавен дълг, без да предложи необходимите реформи.

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Формацията определя и приетата управленска програма като „календар с пожелания“, а не като реален план за управление. Според ДБ в документа липсват измерими цели, индикатори за успех и механизъм за публична отчетност, което поставя под съмнение възможността обещанията да бъдат проследени и изпълнени.

Критики има и към външната политика. Според ДБ България все повече отсъства от ключови европейски формати, свързани със сигурността, отбраната и бъдещето на Украйна. По думите на формацията това не е проява на суверенитет, а води до изолация и намалява влиянието на страната при вземането на решения.

Според ДБ кабинетът задълбочава и разделението в обществото. Като пример се посочват обвиненията на премиера Румен Радев към опозицията след убийството в Пловдив, както и изказвания на представители на правителството срещу медии и политически опоненти. По оценката на формацията подобна реторика не решава обществените проблеми, а засилва политическото противопоставяне.

Запазва се и критиката към кадровата политика на кабинета. От „Демократична България“ смятат, че старите зависимости не са премахнати, а са пренаредени в институциите, държавните дружества и регулаторите.

„Герберските калинки станаха прогресивни копринки. Това не е рестарт, а реставрация“, се казва още в позицията на формацията.