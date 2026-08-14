Спорт:

Втора оставка в кабинета Радев

14 август 2026, 14:05 часа 890 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Втора оставка в кабинета Радев

Заместник-министърът на здравеопазването проф. Петко Салчев е подал оставка. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Той  напуска поста по собствено желание. Премиерът е освободил проф. Салчев от поста. ОЩЕ: Салчев с първи думи след отстраняването си: Не съм обиден (ВИДЕО)

Той беше управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в периода 2020 – 2023 г., но през януари 2023 г. беше отстранен. Предложението тогава беше внесено от Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Антон Тонев ("Продължаваме промяната"), Александър Симидчиев ("Демократична България") и Николай Благоев ("Български възход").  

В мотивите на проекторешението пише, че е нарушен диалогът между управителя на Здравната каса и Българския лекарски съюз (БЛС) и трябва да "бъде възобновен във възможно кратки срокове". Така между институцията и съсловната организация не може да бъде постигнато съгласие по договаряне на т. нар. Национален рамков договор за следващите две години. Това е споразумение между държавата и лекарски организации за правилата на работа и цените на медицинските процедури в здравната система.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
здравеопазване Петко Салчев кабинетът Радев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес