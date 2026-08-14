Втора оставка в кабинета Радев

Заместник-министърът на здравеопазването проф. Петко Салчев е подал оставка. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Той напуска поста по собствено желание. Премиерът е освободил проф. Салчев от поста. ОЩЕ: Салчев с първи думи след отстраняването си: Не съм обиден (ВИДЕО)

Той беше управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в периода 2020 – 2023 г., но през януари 2023 г. беше отстранен. Предложението тогава беше внесено от Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Антон Тонев ("Продължаваме промяната"), Александър Симидчиев ("Демократична България") и Николай Благоев ("Български възход").

В мотивите на проекторешението пише, че е нарушен диалогът между управителя на Здравната каса и Българския лекарски съюз (БЛС) и трябва да "бъде възобновен във възможно кратки срокове". Така между институцията и съсловната организация не може да бъде постигнато съгласие по договаряне на т. нар. Национален рамков договор за следващите две години. Това е споразумение между държавата и лекарски организации за правилата на работа и цените на медицинските процедури в здравната система.