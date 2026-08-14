"Управленската програма на правителството видимо заобикаля определени теми": Политолог за неяснотите в документа

Управленската програма на правителството видимо заобикаля определени теми и не ни дава особено задълбочена представа за това какви са плановете на властта за следващите почти 4 години. Такава е оценката на Христо Панчугов - преподавател по политически науки в Нов български университет.

"Документът е странна смесица от конкретика в определени сектори, като например въвеждането на изкуствен интелект в училищата, т.е. повишеното използване на изкуствен интелект от все повече и повече училища, до заявка на очевидности, като например отстояването на българския национален интерес в преговорите за многогодишната финансовата рамка на Европейския съюз - нещо, което би следвало да е логично и да е приоритет на всяко управление. Прави впечатление липсата на формулирането на националния интерес по отношение на тази многогодишна финансова рамка. В този смисъл документът по-скоро обслужва като че ли една много видимо идентифицирана линия в себе си, която идва от правителството, и това е да подкрепи и да засили определени обществени нагласи", коментира той.

Като пример Панчугов посочи битката с олигархията.

Още: По-евтин ток и капитализъм за по-силна енергетика: Планът на Румен Радев

"Започва с няколко точки, които са преглед на законодателството и правене на законодателни промени. Какви са тези законодателни промени, защо този преглед не е направен още по време на предизборната кампания, така че да е ясно какви ще са тези законодателни промени и какво е съдържанието им от тук нататък - не става ясно. Остава усещането, че е просто казано нещо, за да стане то публично, а не за да им даде възможност на българските граждани да оценят дали посоката, в която върви това правителство, в крайна сметка е правилната или напротив - взема се някакъв странен завой", коментира експертът.

Мълчание за "Сигурност и отбрана"

Той е на мнение, че в програмата видимо се заобикалят определени теми, като например сектор "Сигурност и отбрана".

"Не се споменава по никакъв начин конфликтът в Украйна и рисковете за българската национална сигурност, които произлизат от това. Другата тема, която естествено свързваме с Румен Радев, е тази за въвеждането на Ф-16 и за поетите ангажименти в сферата на отбраната, но като се чете внимателно тази програма, се вижда, че всъщност почти всички ангажименти са тези поети от досегашните правителства. Тоест към този момент как оттук нататък ще се развива управленската програма е фокусирано върху осигуряването на жилища на военните", смята Панчугов.

Още: Управляващите ще борят олигархията с "черен списък" от фирми, тестове за почтеност и обучения по етика

По думите му отсъствието на теми прави впечатление. Отместването на общественото внимание в друга посока се е превърнало в основния фокус на тази управленска програма, смята политологът.

Подходът към управлението очевидно ще е този, в който всъщност властта ще решава едностранно кои са лошите и кои са добрите и няма да създава системен ресурс, през който да се решават проблемите на обществото без значение кой ще е на власт, спрямо ценностите, които са предварително очевидни и ясни за всички, коментира той пред БНР.

По думите му вниманието трябва да бъде насочено към доверието в институциите, подкопаването на устоите на определени ценности, които позволяват функционирането на демократичните институции, както и към разделянето на обществото и създаването на разделителни линии, които правят невъзможен общият разговор за това как преодоляваме дефицитите.

"Създаването на страхове, около които допълнително да бъде разделяно обществото, създаването на страхове, които да са достатъчно плашещи, че всъщност да позволяват да се чува единствено и само думата на лидера, са основни признаци на фашизма, за който говори Румен Радев. И това, че той се възползва от подобни инструменти още откакто беше президент е най-притеснителната тенденция, на която трябва да се противопоставя опозицията, която има един единствен начин да го прави и той не е да използва същите средства, а напротив - да демонстрира, че ценностите, които са противостоящи на това, което излиза от "Прогресивна България", са по-важни, но и че те живеят според тях. Доскоро се държаха като че ли всъщност са част от подобни тенденции. Излизането от този модел и създаването на усещането, че всъщност има алтернатива, нещо друго, нещо различно, нещо, което не е "Прогресивна България" и Румен Радев, е всъщност в основата на това да може да бъдат убедени българските граждани, че всъщност има алтернативен модел, по който може да се управлява. Той не е това, което наблюдаваме в момента, и може да бъде инвестирано в това той да бъде развиван", допълни Христо Панчугов.

Още: Написана с изкуствения интелект СИГМА: Любомир Стефанов за управленската програма на кабинета “Радев“ (ВИДЕО)