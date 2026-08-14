"Последен шанс": ПП призоваха Радев да спре кражбата на Пловдивския панаир

„Днес ние сме в етап, в който държавата в лицето на управляващата партия „Прогресивна България“ с тяхното мнозинство има няколко дни да препотвърди ясно дали ще продължи да защитава държавния интерес в този казус или ще подари мажоритарния дял, мълчаливо, както много други преди „Прогресивна България“ направиха, на един конкретен частен инвеститор. Ние имаме сериозни съмнения дали действията, които ще предпиемат управляващите ще оправдаят обществените очаквания“, каза бившият министър на икономиката и депутат от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов във връзка с казуса с Пловдивския панаир и Георги Гергов.

От "Продължаваме промяната" смятат, че това е последният шанс да се спре кражбата на панаира.

Кметът на район "Западен" в Пловдив Тони Стойчева се обърна към премиера Румен Радев и към Гълъб Донев, посочвайки, че има какво да се направи и че това решение зависи изцяло от тях и ако не го направят, няма да имат оправдание пред пловдивчани и пред българите защо не са защитили българския, пловдивския и националния интерес.

Защо „Продлъжаваме промяната“ имат съмнения

От формацията напомниха, че през 2023 служебният кабинет с премиер Гълъб Донев е отказал да предприеме действия за защита на държавата, а министърът на икономиката казал, че Министерството на икономиката не разполага с никакви механизми да се намеси.

Само две седмици след това правителството, начело с Николай Денков предприема съответните действия и резултатите са, че близо 3 години - акциите са блокирани.

Бившият министър на икономиката по това време Богдан Богданов обърна внимание, че ВКС казва правителството да припознае подхода на „Денков“.

„Позиция от страна на Министерски съвет нямаме. Сряда другата седмица е крайният срок, в който министърът на финансите може да потвърди, че ще продължи процеса по защита на държавния интерес. Ако това не го направи – държавата ще загуби 2,5 млн. лв. Делата ще бъдат финално загубени от страна на държавата - тези 29% ще бъдат апортирани в „Пълдин Туринвест“ и по този начин ще имаме един единствен мажоритарен собственик“, каза Богданов.

Според него така държавата би останала с миноритарен дял и е много вероятно да загубим този ключов за държавата ни актив.

„Това не е един актив, който е важен единствено за пловдивчани, това е един актив“, казва Богданов.

В какво се превръща Пловдивският панаир?

От „Продължаваме промяната“ заявиха, че от момента, в който панаирът е изваден от забранителния списък за приватизация, до ден днешен, не само че държавата не е получила един лев дивидент, а систематично през годините силата на панаира намалява, както и неговото присъствие като международни и местни събития.

„Ние днес нямаше да водим разговор, ако имаше ясна визия как панаирът да се развива, ако акционерите искаха той да запази своята функция на петия най-голям панаир като площ в Европа“, заяви Богданов.

Той обърна внимание, че през 2023 от „Продължаваме промяната“ са разработили стратегия за развитие на панаира, която и в момента е в Министерство на икономиката. Според него не е въпросът кой ще е акционерът, а как ще функционира.

„Какво ще се случи с панаира, можем само да гадаем, но можем да видим, че панаирът не е това, което беше. Все по-малко посетители, все малко събития, палатите се превръщат в складове.

Превръща се в един недвижим имот за отдаване под наем и за задоволяване на частните интереси на един конкретен инвеститор. Тук не е въпросът кой е инвеститорът, но когато 20 години виждаме неефективно управление на този актив, виждаме систематичен подход, при който основната му дейност бива заменяна с площи под наем, имаме съмнения ,че целта не е този панаир да съществува, а да се превърне в поредния Real Estate проект в центъра на Пловдив.

За пръв път без есенен панаир

От „Продължаваме промяната“ са възмутени, че за пръв път няма да има есенен панаир в Пловдив.

"Сега събитията, които се провеждат в панаира, минават почти неусетно", коментират от "Продължавме промяната" и посочват, че навремето целия район "Северен" се е изнасял за събитията в панаира.

Правнукът на основателя на Пловдивския панаир Величко Обрейков призова да се продължи борбата за панаира, защото той е емблема и е категоричен, че не е с отпаднала необходимост.

Той даде пример с изложение на Министерство на отбраната.

"Ако не си построил нещо - нямаш право да го затриеш", каза Обрейков. ОЩЕ: Ще има ли "служене" на Радев към Георги Гергов? Гълъб Донев решава съдбата на Пловдивския панаир